Det var kun fuglekvidder, man kunne høre i to minutters stilhed.

Men det var optrinnet inden de to minutters stilhed på 'Remembrance Sunday', der er en mindehøjtidelighed til ære for britiske soldater, der stjal lyset.

For kort inden de to minutters stilhed besvimede en kvindelig soldat for øjnene af et chokeret publikum midt i London. Hvad der har forårsaget, at hun besvimede vides endnu ikke.

Hendes kollegaer gav hende ikke meget opmærksomhed, mens hun lå ansigtet plantet i asfalten, hvor en vagt kigger lige ud, som om intet var hændt. En anden soldat står bare og kigger på.

Mindehøjtideligheden Remembrance Day har eksisteret siden 1921. Foto: POOL Vis mere Mindehøjtideligheden Remembrance Day har eksisteret siden 1921. Foto: POOL

Det fremgår ikke hvorfor soldaten faldt om, men det er ikke første gang, at en soldat er faldet om under en ceremoni. Det sker faktisk ofte, da soldaterne ligger for meget vægt på hælene og dermed mister blod til hjernen.

Men der var én særlig person, der ikke overværede soldatens fald.

For første gang i 22 år kunne den 95-årige Dronning Elizabeth ikke deltage i mindehøjtideligheden, da hun måtte melde afbud kort før, at begivenheden gik i gang.

»Hendes Majestæt er særdeles skuffet over, at hun ikke kommer til gudstjenesten,« står der i en meddelelse fra Buckingham Palace.

Det skyldes, at monarken den 20. oktober tilbragte en overnatning på hospitalet efter, at hun forstuvede ryggen.

Dronning Elizabeths planlagte arrangementer er i de seneste blevet aflyst, og det har givet anledning til spekulationer om helbredets tilstand hos den længstsiddende monark i verden.

Ifølge en kilde tæt på Dronning Elizabeth satser hun på fortsætte sit program med lette opgaver i den kommende uge.