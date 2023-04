»Ti, ni, otte, syv....«

Mens der højlydt blev talt ned, stod den britiske kong Charles og hans hustru, dronning Camilla, klar foran knappen, som det var meningen, de skulle trykke på for at fyre op for lysene og på den måde afsløre dette års scene til sangkonkurrencen Eurovision.

»Seks, fem, fire...«

Men noget gik tilsyneladende ikke helt efter planen (hvilket du kan se et klip af lidt længere nede i artiklen).

I hvert fald har flere på de sociale medier siden moret sig over, at Charles muligvis ikke helt formåede at udføre opgaven korrekt.

»Tre, to, en...«

For mens Camilla strakte en hel hånd frem mod den store neonpink knap foran hende, da nedtællingen nåede sin kulmination, valgte Charles en anden tilgang.

I stedet for at bruge hele håndfladen til at trykke på knappen valgte han at benytte sig af én finger.

King Charles and Camilla unveil Eurovision stage https://t.co/BTEVQ2oatH pic.twitter.com/ba7DQ7FUUt — BBC News (World) (@BBCWorld) April 27, 2023

Og det kunne – hvis man spørger folk på de sociale medier – se ud til at have været den forkerte taktik.

For mens Camilla formåede at trykke knappen ned, så Charles' finger i stedet ud til at glide helt af knappen og ramme bordpladen ved siden af.

»Kong Charles, der 'trykker' den knap, er ligesom mig, når jeg lader som om, jeg gør noget nyttigt,« lyder det eksempelvis fra en Twitter-bruger.

»Oh dear, en glat knap... Dronningen reddede dagen,« lyder det fra en bruger på Instagram.

Does King Charles and Queen Camilla not know how to press a button? #Eurovision pic.twitter.com/HzAA7hIUNF — Scott Bryan (@scottygb) April 26, 2023

»Den måde, han fuldkommen missede knappen på, mens hun bare smækkede den lige på,« skriver en tredje.

»Jeg elsker, hvordan han formåede at misse den kæmpe knap.«

»Han havde ét job: At trykke på en knap. I det mindste gjorde hun det,« lyder det fra en anden.

»Ser man på den lyse side, kan det være praktisk for at undgå atomkrig,« konstaterer en bruger på Twitter.

Quite camp tbf pic.twitter.com/qhiHLAgMRD — Josh (Birthday era) (@JoshxReid) April 26, 2023

Det hele fandt sted, da Kong Charles og dronning Camilla onsdag lagde vejen forbi M&S Bank Arena i Liverpool, hvor sangkonkurrencen Eurovision skal afholdes over tre dage til maj.

Det var en af hans sidste officielle optrædener, før hans officielle kroningsceremoni finder sted lørdag 6. maj.