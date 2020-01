'Canada er ikke et udslusningshjem for royale.'

Står det til Canadas største avis, skal Meghan og Harry ikke begynde at føle sig alt for godt hjemme i det nordamerikanske land.

En leder i The Globe and Mail slår nemlig uden omsvøb fast, at hertugparret af Sussex ikke er velkomne i Canada.

'I er velkomne på besøg, men så længe I er medlemmer af kongehuset, kan Canada ikke tillade, at I bor her,' skriver lederskribenten.

Parret ved deres forlovelse på Kensington Palace i London i efterårets 2017. (Arkivfoto) Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Det er ellers netop i Canada, det stormomsuste royale par har tænkt sig at tilbringe en del af deres nye tilværelse som løsrevne medlemmer af den britiske kongefamilie.

I sidste uge smed Meghan og Harry årtiers bombe, da de på Instagram annoncerede, at de trækker sig tilbage som fremtrædende medlemmer af Kongehuset og fremover vil bo både i Storbritannien og Nordamerika.

Knap var nyheden breaket, før Meghan sad på et fly tilbage til Canada, hvor parret netop havde fejret julen med hendes mor, og hvor den lille prins Archie blev passet.

Imens blev prins Harry tilbage for at redde trådene ud med sin farmor dronning Elizabeth, far prins Charles og storebror prins William, som var lige så chokerede over nyheden som resten af verden.

Den britiske dronning fotograferet med sin søn Charles og børnebørnene William og Harry samt svigerdatteren, hertuginden af Cornwall, og hertuginde Kate. (Arkivfoto) Foto: TOLGA AKMEN

På et krisemøde mandag fik det oprørske par deres vilje:

Dronningen accepterede deres ønske om at leve uafhængige af offentlige midler og lod forstå, at 'the Sussexes' i en overgangsperiode vil tilbringe tid i både Canada og Storbritannien.

Hvad det i praksis kommer til at betyde er stadig uklart.

Den canadiske premierminister Justin Trudeau udtalte sig dagen efter positivt ved udsigten til de nye royale borgere og mente, at de fleste af hans landsmænd også så velvilligt på sagen.

Den canadiske premierminister Justin Trudeau er som udgangspunkt positiv over udsigten til, at Harry og Meghan flytter til Canada, men udtaler samtidig, at detaljerne i planerne stadig bliver drøftet. (Arkivfoto) Foto: DAVE CHAN

Tydeligvis havde han ikke taget alle dele af pressen i ed.

Hovedbudskabet i lederen fra The Globe and Mail er i hvert fald, det kan skade monarkiets sårbare position i den canadiske forfatning, hvis en britisk prins bosætter sig i landet:

Dronning Elizabeth er statsoverhoved og repræsenteres i Canada af en generalguvernør.

Og sådan skal det ifølge avisen blive ved med at være.

Dronning Elizabeth (Arkivfoto) Foto: NEIL HALL

'Det handler ikke om at bryde med Kronen. Tværtimod handler det om at bevare Canadas unikke og meget succesrige monarki,' lyder det.

Skribenten frygter, at et mere eller mindre fastboende royale par i landet vil bryde med de lovfæstede principper om, at det engang britisk styrede land skal være på passende afstand af Storbritannien.

Den britiske krone skal holde sig på afstand og være 'tæt på vore hjerter, langt fra vores ildsteder,' lyder konklusionen.

'Prinser bliver ikke sendt herover, når man ikke kan finde nyttige pligter til dem på den anden side af Atlanten.'

Foto: MICHELE SPATARI

Selvom tonen i lederen er høvisk og dannet, er indholdet ikke til at tage fejl af:

'Sussex'erne skal løse deres egne personlige udfordringer, og canadierne ønsker dem al mulig held og lykke.'

'Canada tager imod mennesker fra alle trosretninger, nationaliteter og racer, men hvis du er et fremtrædende medlem af vores kongelige familie, så kan dette land ikke blive jeres hjem.'

'Regeringen bør gøre det helt klart. Der kan ikke være en Earl Sussex of Rosedal (velhavende område i Toronto, red.) og ingen prins Harry af Point Grey (rigmandskvarter i Vancouver, red.). Canada er ikke et udslusningshjem for nogle, der vil væk fra Storbritannien men forblive royale.'

Canada og monarkiet Den britiske dronning Elizabeth er statsoverhoved i Canada

I dag daglige er hun repræsenteret ved en generalguvernør for hele landet og guvernører for de enkelte delstater.

Generalguvernøren er en slags vicekonge, og er de facto landets statsoverhoved.

Generalguvernøren udnævnes af dronningen, og han udøver sin magt efter råd fra premierministeren.

Den nuværende generalguvernær er Julie Payette. Kilde: Wikipedia og The Governor General of Canada

Foreløbig har Trudeau udtalt, at regeringen og hoffet drøfter detaljerne i parrets fremtid.

Han henviser blandt andet til, at der er mange økonomiske omkostninger, der skal afklares.

Blandt andet er det endnu uklart, om canadiske skatteyder skal betale for deres enorme sikkerhedsapparat.

»Det er noget, vi er nødt til at reflektere over, og der er diskussioner lige nu,« udtalte han tirsdag.