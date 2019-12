I Universitetsparken i Aarhus kan du bogstaveligt talt bo som en prinsesse.

Her kan du nemlig leje dronning Margrethes gamle kollegieværelse, som hun flyttede ind i i efteråret 1961, da hun 21 år gammel en kort overgang studerede statskundskab.

Prinsesse Margrethe – som hun hed dengang – boede på Kollegium 9 i værelse 402. Det er 13 kvadratmeter stort, koster cirka 2500 kroner om måneden i husleje og bebos for tiden af 25-årige Camilla Camur.

»Jeg føler mig generelt lidt mere royal end mine gangfæller. De kalder mig også gangens dronning,« fortæller den unge medicinstuderende, der har boet de sidste tre år i værelset, som på kollegiet omtales som 'dronningeværelset'.

»Jeg boede først lige overfor – måske der hvor Dronningens hofdame boede – og så rykkede jeg ind i dronningeværelset, der har altanudsigt til uni-parken,« fortæller Camilla Camur.

Dronning Margrethe, der nåede at læse to år i Aarhus, har i bogen 'Student i Århus' fortalt om sin tid på kollegiet:

»Langsomt blev den lange gang med de 16 døre en fortrolig del af tilværelsen, og de 14 ukendte ansigter fik navn og personlighed, efterhånden som vi mødtes og udvekslede gryder og kaffe og snak på køkkenet, som var gangens hjerte såvel som mave.«

I dag er der ud over et gammelt ungdomsfoto i kollegiekøkkenet af prinsessen ingen spor af dronning Margrethes tid på kollegiet.

Tidligere beboere har igennem tiden forsøgt at få dronning Margrethe til at kigge forbi, men det er endnu ikke lykkedes at få hende tilbage på kollegiegangen. Hun er stadig velkommen, fortæller Camilla Camur.

»Vi er virkelig stolte af værelset. Hun må jo have været ret nede på jorden, når hun valgte at bo sammen med almindelige studerende. Nogle gange kommer der faktisk turister og spørger, hvor det var, Dronningen boede, og så må jeg vise dem rundt.«

Camilla Camur fortæller, at hun i sit dronningeværelse har plads til en seng, et skrivebord, en rumdeler, et skab, et fjernsyn og et lille køleskab.

Gulvet af kork er fra dronning Margrethes tid, og ligesom dengang skal man også stadig ud på gangen for at gå på toilettet og bruge fællesbruserne.

Dronning Margrethe er 1,80 meter høj, men det har ikke været noget problem. Der er nemlig højt til loftet på dronningeværelset, forsikrer Camilla Camur, der selv er 1,74.

»Jeg har tit tænkt på, når jeg står ude på altanen og kigger ud over parken, at det er præcis samme udsyn, Dronningen har haft. Måske har dronning Ingrid og Frederik IX været på besøg,« funderer hun.

Dronning Margrethe fik aldrig færdiggjort sin uddannelse, men kastede især sin kærlighed på faget arkæologi.

Efter opholdet i Aarhus læste hun først i Paris og siden London, hvor hun i 1965 mødte den franske greve Henri Marie Jean André de Laborde Monpezat, der senere blev kendt som hele Danmarks prins Henrik.

'Dronningeværelset' anno 2019. Foto: Privatfoto

Dronning Margrethes gamle kollegiegang. 'Dronningeværelset' er første dør til venstre. Foto: Privatfoto

Historiker Lars Hovbakke Sørensen udtalte i 2015 til DR om dronning Margrethes tid i Aarhus:

»Det var meget opsigtsvækkende, at Margrethe boede på et helt almindeligt kollegium. Da kronprins Frederik studerende i Aarhus, boede han på Marselisborg Slot, men for Margrethe var det anderledes uformelt.«

Da dronning Margrethe boede på kollegiet i Aarhus, var huslejen 55 kroner om måneden.

Der boede 16 studerende på dronning Margrethes gang – kun kvinder.