Blev prinsesse Diana presset, da hun gav verdens måske mest kontroversielle og opsigtsvækkende interview?

Det spørgsmål skaber atter engang furore i England, efter en ny dokumentar er fremkommet med nye anklager 25 år efter det famøse interview. Nu blander prinsesse Dianas butler sig i debatten. Han mener, at han kender svaret.

Ifølge prinsesses tidligere butler Paul Burrell, blev prinsessen ikke tvunget eller afpresset til interviewet, som den nye dokumentar ‘Diana: Sandheden bag interviewet’ ellers antyder.

Men det er ikke det samme, som at Diana ikke senere fortrød især én ting ved sin deltagelse interviewet, afslører han.

Prinsesse Diana med sine to sønner, prins William og prins Harry, der begge mistede deres mor i en alt for ung alder.

I interviewet rystede den folkekære prinsesse hele det royale England, da hun brød alle uskrevne regler og med tårer i øjnene fortalte om ikke bare sin egen, men også prins Charles’ affære for rullende kamera.

Interviewet sendte så store chockbølger gennem det britiske kongehus, at dronning Elizabeth, der indtil da ellers havde været stærkt imod, at prins Charles og prinsesse Diana skulle skilles, angiveligt beordrede sin søn til at få gennemført skilsmissen straks.

Ifølge Paul Burrell vidste prinsesse Diana nøjagtigt, hvad hun gik ind i .

»Prinsessen var professionel. Hun var blevet briefet, hun havde øvet sig,« fortalte han, da man diskuterede dokumentaren i ‘Good Morning Britain’ ifølge Daily Mirror.

Blev prinsesse Diana adpresset til at deltage i det famøse interview med BBC for 25 år siden?

»Optagelserne var på hendes præmisser. Hun sagde, hvad hun gerne ville sige,« forklarede han.

Men efter interviewet, der mildt sagt brændte alle Dianas broer til det britiske kongehus, så blev prinsessen alligevel i tvivl om, om hun gik for langt.

»Da hun så tilbage på det, sagde hun til mig, at hun var bekymret for, at hun havde fortalt om sit kærlighedsliv - om James Hewitt (hendes elsker, red.), og hvad drengen ville tænke,« fortæller butleren.

»Hun var bange for, at drengene ville blive flove over det,« tilføjer han.

Paul Barells forklaring kommer, efter at flere kilder omkring Diana i den nye dokumentar fortalte, hvordan prinsessen havde været i en meget sårbar stand op til interviewet, og hvordan de mente, at hun var blevet manipuleret til at medvirke.

Blandt andet beskyldes BBC-journalisten Martin Bashir, der på overraskende vis fik interviewet med Diana, for at have afpresset hende til at medvirke.

Bashir var dengang en ung journalist i England og bestemt ikke den, der stod forrest i køen til et så særligt royalt interview.

I dokumentaren kommer det blandt andet frem, at Bashir angiveligt viste Dianas bror, earl Spencer, nogle falske kontoudtog for at overbevise ham om, at hans tidligere sikkerhedschef solgte informationer om familien til journalister, personer i de kongelige cirkler og ansatte hos den britiske efterretningstjeneste MI5.

Forholdet mellem prins Charles og prinsesse Diana var i mange år dårligt. Her ses de i 1989.

I dokumentaren kom det også frem, at Diana troede, at hun blev aflyttet, og var bange for, at hun skulle dræbes.

BBC har tilbagevist anklageren og ifølge Daily Mail oplyst, at prinsesse Diana i et håndskrevet brev, som tv-stationen har været i besiddelse af, i den forbindelse skrev, at hun hverken havde følt sig presset eller udnyttet til at medvirke i interviewet.

Brevet er dog på mystisk vis forsvundet.