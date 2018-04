Onsdag kom det frem, at det hollandske billedbureau Hollandse Hoogte sælger billeder af en topløs prinsesse Marie på stranden i det franske ferieparadis St. Tropez.

Billederne, der stammer fra en ferie sidste år i juni, hvor også prins Joachim deltog, er dog ikke taget af bureauet selv, men af det franske bureau E-Press Photo, fortæller direktør for Hollandse Hoogte, Bas van Beek.

»Vi repræsenterer E-Press i Holland. Jeg ved ikke hvem, der repræsenterer dem i Danmark, men jeg er ret sikker på, at de er til stede i Danmark også,« siger Bas van Beek til BT.

Her kan du læse om Kongehusets reaktion på billederne

Ingen hollandske kunder har indtil videre købt billederne af bureauet, der er Hollands største.

»Vi havde ikke opdaget dem, før I henvendte jer. Ingen af vores kunder har efterspurgt eller købt dem, og for at være helt ærlig har vi ikke set dem blandt de tusindvis af billeder, der kommer ind hver dag,« siger han, og lægger ikke skjul på, at lignende billeder af medlemmerne af den kongelige familie i Holland aldrig ville blive lagt ud i billeddatabasen.

»Vi ville have slettet hele serien omgående, så snart vi overhovedet havde hørt om den. Det ville formentlig også få konsekvenser for medier, der valgte at bringe den slags billeder.«

Alligevel har Hollandse Hoogte altså valgt fortsat at sælge billedserien med prinsesse Marie.

Burde I ikke som bureau sige fra over for paparazzibilleder?

»Vi har en række etiske standarder, men det varierer fra de forskellige bureauer, vi samarbejder med. Efterspørgslen efter paparazzibilleder er generelt stor,« siger Bas van Beek.

Billedbureauer afregner billeder efter mediets oplag. Billederne med prinsesse Marie kan derfor koste fra hundrede til flere tusinde kroner stykket.

Herhjemme sælger ingen af de store billedbureauer billederne. Danmarks største billedbureau, Ritzau Scanpix, har ikke E-Press blandt sine faste samarbejdspartnere. Og heller ikke All Over, der ejes af Aller Media, er i besiddelse af billederne. Meldingen lyder, at bureauet vil takke nej til dem, hvis det får dem tilbudt.