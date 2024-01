Hele aftenen handlede om hende.

Og pludselig var hun der. En - ifølge B.T.s underholdningschef - tydeligt bevæget dronning Margrethe.

»Jeg blev meget overrasket, hun formår endnu engang at tage os alle med bukserne nede,« siger Fie West.

Fredag aften sendte både DR og TV 2 programmet 'Danmarks dronning - den største tak' og da showet lakkede mod enden, tonede aftenens hovedperson pludselig frem på skærmen.

»Tak for den fantastiske fejring, I har givet mig, jeg er nærmest målløs! Tak af hjertet til alle dem, der har udtænkt og udført aftenen og de mange mennesker, der er mødt op,« sagde dronning Margrethe.

Og hun mente det, tvivler underholdningschefen Fie West ikke på.

»Det var en meget bevæget dronning. Jeg kan ikke sige det med sikkerhed, men jeg synes, jeg så lidt våde øjne,« siger hun.

Tidligere har Dronningen givet udtryk for, at hun ser med, når der sendes hyldester til hende på TV.

B.T.s underholdningschef spærrede øjnene op, da Dronningen dukkede op.

For eksempel da hendes 80 års fødselsdag blev markeret på DR, og Kongehuset lagde et billede på sociale medier af, at Dronningen så med hjemmefra.

»Men denne her gang tager hun den et skridt videre,« bemærker B.T.s underholdningschef.

Generelt er Fie West imponeret over showet, der havde navne som Scarlett Pleasure, Safri Duo og Shit og Chanel blandt de optrædende.

»Det var en god blanding af de sider, man kender Dronningen for. Hendes humor, hendes kunstneriske virke, og hendes farverige påklædning. Det indrammede godt, hvordan hun fremstår i vores alles bevidsthed,« siger hun.

Hun bifalder desuden både DR, TV 2 og det danske kongehus for indslaget.

»Det er genialt lavet af tv-stationerne og Kongehuset, at lade Dronningen tone frem på den måde,« siger Fie West.

Nytårstalen i 2023 blev den sidste af sin slags fra dronning Margrethes hånd. Også derfor mener Fie West, at der godt kan gå længe, før vi endnu engang hører Dronningen tale på den måde.

»Hun kommer bestemt ikke til at gå i glemmebogen, men det kan da godt være sidste gang i meget lang tid, at hun taler direkte til hele Danmark.«

