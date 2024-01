Søndag 14. januar skal de fleste danskere nok følge med i tronskiftet fra dronning Margrethe til kong Frederik.

Men en af demc der med al sandsynlighed har fået en invitation til at være helt tæt på det historiske øjeblikc kommer ikke.

Kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, kunne onsdag meddele, at prinsesse Marie ikke deltager.

Det gør hendes mand – og kronprins Frederiks lillebror – prins Joachim dog.

Og det er immervæk en smule opsigtsvækkende.

Det mener B.T.s underholdningschef og podcastvært på 'Kongehuset bag kulissen', Fie West Madsen.

»Kongehusets pressechef har sagt, at prinsesse Maries fravær blandt andet skyldes børn, der skal i skole, og at der ikke er grund til at lægge noget særligt i det.«

»Men vi må bare konstatere, at en abdicering og et tronskifte er den største royale begivenhed, der indtræffer i den kongelige familiens levetid – og set i det lys virker det da noget underligt, at hele familien ikke er samlet på netop den dag,« lyder det.

Stemningen har været lidt op ned siden Dronningen meldte ud, at prins Joachims børn ville miste deres titler. Foto: Robin Utrecht/Danapress/Ritzau Scanpix Vis mere Stemningen har været lidt op ned siden Dronningen meldte ud, at prins Joachims børn ville miste deres titler. Foto: Robin Utrecht/Danapress/Ritzau Scanpix

Det er heller ikke første gang, at prinsesse Marie gør sig bemærket ved sit fravær.

»Da Dronningen fjernede titlerne fra prins Joachims børn, så vi også, at prinsesse Marie sidste år blev væk fra det store nytårstaffel 1. januar. Det var også ganske usædvanligt, men dengang var forklaringen, at prins Henrik var syg.«

Men selvom prinsesse Marie på daværende tidspunkt kom med en begrundelse, var det ikke alle, der troede på den.

»Alligevel blev det visse steder tolket som en stikpille fra prinsesse Maries sidde. Om det reelt var det, ved vi jo ikke, men det gør, at man ikke kan lade være med at studse over hendes fravær nu,« lyder det.

B.T.s underholdningschef mener, at det kan sige noget om, at vi nu er på vej ind i en ny virkelighed for den kongelige familie.

»Måske siger det her også noget om den nye virkelighed, vi skal vænne os til i Kongehuset. Prins Joachim og prinsesse Marie og deres børn er rykket længere væk både fysisk, men også i den forstand, at vi ikke længere skal forvente, at de er en del af alt, der sker i Kongehuset. Det er også i tråd med Dronningens ønske om at slanke Kongehuset ved at fjerne titlerne fra prins Joachims børn.«

Prinsesse Marie bliver væk, når der er tronskifte. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Prinsesse Marie bliver væk, når der er tronskifte. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Der er ikke en officiel grund til prinsesse Maries fravær, men Lene Balleby kom en kommentar om, at der ifølge hende ikke var noget underligt ved det.

»Prins Joachim er der. Der er børn, der går i skole. Jeg vil ikke mene, at der er grund til at lægge noget særligt i det,« fortalte hun.

Prins Joachim er til stede som tæt familie og ikke i en officiel sammenhæng.

»Han bliver kørt til og fra med de kongelige, der skal være til stede. Han vil også være til stede i Folketinget mandag, men rejser hjem samme dag,« lød det fra Lene Balleby.