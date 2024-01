Det var det, alle foran Christiansborg ventede på ville ske efter tronskiftet.

I frysende kulde havde flere tusinde mennesker taget ophold mellem fem og syv timer for at proklamationen af kong Frederik fra balkonen.

Og netop som euforien var på sit højeste over det nye regentpar, startede en bølge blandt folkene på pladsen.

»Kys, kys, kys,« lød det fra de fremmødte mod kong Frederik og dronning Mary.

Og efter en hurtig udveksling af ord mellem Kongen og nogen indenfor gav kong Frederik sin dronning et kys foran Danmark.

Hele familien var fremme på balkonen og vinke – men Mary og Frederik var i fokus. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Hele familien var fremme på balkonen og vinke – men Mary og Frederik var i fokus. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Kysset viste sig da også at være noget af genistreg.

Det mener B.T.'s underholdningschef og vært på podcasten 'Kongehuset bag kulissen', Fie West Madsen.

»Det er helt genialt, at vi både får dronning Mary ud på balkonen igen – og at vi får et kongeligt kys. Det bryder med den lidt stive, ceremonielle ramme og viser et kongepar, der er menneskelige og ikke mindst glade. Både for deres rolle og hinanden.«

Derfor mener Fie West Madsen også, at der allerede her et par timer efter tronskiftet er tale om et 'ikonisk' kys.

Men er det egentlig passende med sådan et kys, når der er en så historisk ceremoni?

»Der var absolut intet upassende ved det kys. Det havde nok været utænkeligt i England, hvor monarkiet alle dage har været mere formelle og distancerede fra befolkningen, end vores i Danmark,« lyder forklaringen.

Kysset er ikonisk allerede, mener B.T.'s underholdningschef. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Kysset er ikonisk allerede, mener B.T.'s underholdningschef. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Derudover lægger B.T.'s underholdningschef vægt på, at det er noget, som danskerne elsker at se fra de kongelige.

»Den danske befolkning er vilde med Kongeparret og ikke mindst deres kærlighedshistorie. Vi har været med hele vejen, fra romancen opstod i Sydney, til brylluppet hvor vi også så Frederik fælde en tåre – over Marys humoristiske og kærlige tale til sin mands 50-års fødselsdag. At vi nu, på denne historiske dag, ser dem i et kys på balkonen, er kun rørende og menneskeligt.«

I sin tale fra balkonen nævnte kong Frederik også sin 'elskede hustru' med henvisning til dronning Mary.

