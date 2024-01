En regulær bogbombe ramte onsdag morgen, da Kongehuset kunne meddele, at kong Frederik har udgivet en bog med titlen ‘Kongeord’.

Efter at have læst bogens 109 sider og seks kapitler, virker det tydeligt, at den skal opfattes som Kongens manifest for hans regeringstid.

Vi får forklaret baggrunden for det allerede ret omdiskuterede valgsprog - eller kongeord - som kong Frederik vælger at kalde det.

Vi får at vide, at selvom Gud ikke indgår i hverken valgsprog eller Kongen første tale, så betyder det altså ikke, at vores nye konge ikke er kristen eller sætter pris på kirken, troen og dens betydning.

Fie West Madsen, B.T.'s underholdningschef.

Det er tydeligvis også en bog, der har til opgave at vise, at kong Frederik har styr på sin Danmarkshistorie - og ikke mindst interesserer sig for den.

Når sammenlignen er lavet mellem dronning Margrethe og kong Frederik er den historiske interesse og forståelse tit blevet nævnt, og måske netop derfor har man også i bogen ønsket at gøre de kritikere til skamme?

I hvert fald bruges der mange sider på at lade vores konge agere historielærer og tage os med gennem dele af kongerækken og Danmarkshistorien, hvor han fremhæver, hvad der særligt har betydet noget for ham.

Det hele krydres også med små private glimt og familiære anekdoter. Har man læst biografien ‘Under bjælken’ som på linje med ‘Kongeord’ blev skrevet af Jens Andersen, vil man opleve, at der ikke er så voldsomt meget nyt på den front.

Vi hører lidt om kong Frederiks opvækst, tætte forhold til sin mormor, dronning Ingrid, modviljen mod sin skæbne som konge, hvordan mødet med Mary forandrede ham, og hvordan familie, det at være i øjenhøjde og dyrke kunst, musik og fysisk udfoldelse er vigtigt.

Alt sammen noget, vi har hørt før - måske i andre vendinger.

Små sjove glimt indtræffer dog, som når Kongen fortæller om familiens påsketradition med at samle venner og børn og synge både danske viser og snapseviser fra et ‘klippe-klistre-hæfte’.

Eller når vi får beskrevet, at kongeparrets børn også sommetider keder sig under salmerne i kirken, som Frederik selv gjorde det som barn - men at han i dag bare giver dem beskeden: ‘Overlev det’.

Kong Frederik X og statsminister Mette Frederiksen under proklamationen på Christiansborgs Slotsplads i København søndag den 14. januar 2024.

Håber man derimod på en bog i stil med ‘Under bjælken’ med nye, private afsløringer eller ord om Herlufsholm, titelkrise eller Casanova - så bliver man skuffet.

Betyder det så, at bogen er ligegyldig eller kedelig? Bestemt ikke.

Er man interesseret i Kongehuset, er det vel næsten pligtlæsning, og særligt interessant er betragtningerne om, hvordan Frederik vil agere som konge - omend dén del ikke er særlig konkret.

Kongeparret vil stadig have fokus på den grønne omstilling.

Kongehuset vil være et samlingspunkt, og man vil ‘skærpe blikket for vores pligt til at hjælpe de mennesker, som har behov for hjælp’, lyder det i bogen. Kongen vil også bevare det traditionsrige ‘Gud bevare Danmark’ i nytårstalen.

Og så en ret så interessant detalje.

Bogen Kongeord, kong Frederik X fortæller til Jens Andersen, i København, onsdag den 17. januar 2024. Bogen udkommer på Politikens Forlag.

'Det organisatoriske aspekt af monarkiet er væsentligt, og det vil vi gerne optimere,' fortæller kong Frederik.

Hvad de ord præcis betyder, står uklart. Men jeg tror, det vidner om større ændringer på vej, end den korte sætning måske antyder. Klart står det dog, at det nye kongepar vil gøre tingene på en anden måde - det skriver Kongen selv direkte.

Man kan heller ikke lade være med at tænke, at udgivelsen af denne bog i den grad varsler en ny tid.

Den næsten Beyonceske måde at smide en udgivelse uden varsel er moderne og genialt tænkt - der er horder af royalister derude, der efter det vellykkede tronskifte hungrer efter mere. Og det får de.

Og så til spørgsmålene: For nu hvor Kongen selv svarer på en række spørgsmål i sin bog - betyder det så, at vi må forvente et kongepar, der i højere grad - som moderne influencere - udkommer på egne kanaler og bliver mere lukkede for offentligheden og journalisters spørgsmål?

Måske.

Kongehusets kommunikationschef Lene Balleby fortalte før jul, at der i hvert fald var tanker om at trække kongefamilien mere fra offentligheden. At udgive sine egne ting på denne måde, fremfor at stille op og lade medierne styre narrativet, kunne være et skridt i den retning.

Jeg håber dog, at Kongehuset også kan se, at selvom man som institution nyder ekstrem opbakning, er det at stille sig til rådighed for kritiske spørgsmål også en afgørende del af et moderne monarki og demokrati.

Og så til det sidste spørgsmål: For er det her i virkeligheden også et vidnesbyrd om en kronprins, der har været forberedt og klar til kongegerningen meget længere, end vi har troet? Måske endda forberedt sig i årevis? Sandsynligvis.

Meldinger fra boghandlen viser allerede tegn på, at udgivelsen selvfølgelig bliver en bestseller.

Sikkert er det også, at Kongehuset er i massiv forandring - og vi med kong Frederik må forvente os helt nye tider.

'Kongeord' er udkommet på Politikens Forlag.

