Søndag får Danmark en ny regent, når dronning Margrethe abdicerer, og kronprins Frederik bliver konge.

Det er – på dagen – 52 år siden, at dronning Margrethe satte sig på tronen, efter hendes far Frederik 9. gik bort.

Faktummet, at vi denne gang skal fejre en ny regent, uden det sker som følge af den tidligere regents død, er med til at gøre dagen ekstra særlig. Det mener B.T.s underholdningschef, Fie West.

»I dag skriver vi Danmarkshistorie, og der er ingen tvivl om, at det her bliver en dag, vi aldrig glemmer,« forklarer hun og uddyber.

I 1972 kom proklamationen af dronning Margrethe i kølvandet på sorgen over tabet af Kongen.

»Vi har aldrig oplevet noget lignende i Kongehuset, og så gør det dagen ekstra særlig, at vi står i den unikke situation, at Dronningen abdicerer. Derfor kan det være en ren festdag, hvor vi fejrer det nye kongepar, uden dagen skal have en sorgens skær, som det var tilfældet i 1972, da Dronningen tog over.«

At sige det ikke er kutyme at abdicere som dansk regent vil være en underdrivelse.

Sidst en dansk regent frivilligt abdicerede, sagde kalenderen 1146. Her var det kongen Erik 3. Lam, som trådte tilbage.

Det er klokken 14 søndag, at der er statsråd på Christiansborg Slot. Her vil dronning Margrethe underskrive sin abdikationserklæring, og kronprins Frederik bliver konge. Samtidig vil prins Christian blive kronprins.

Én time senere, klokken 15, bliver kong Frederik proklameret af statsminister Mette Frederiksen fra balkonen på Christiansborg Slot.

