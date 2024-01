Der er ikke længe til.

Søndag 14. januar kører kronprinsesse Mary ind i prins Jørgens gård ved Christiansborg med én titel og kort efter, kommer hun ud med en anden.

Dronning Mary af Danmark.

Og Kronprinsessen står derfor over for helt nye udfordringer.

Spørgsmålet er så bare, hvordan hun vil håndtere dem.

Underholdningschef på B.T. og podcastvært på 'Kongehuset bag kulissen', Fie West Madsen, er ikke i tvivl.

Hun mener, at danskerne kan se frem til en lige så hårdtarbejdende dronning – som vi har set i Kronprinsessen.

»Kronprinsesse Mary har i den grad været både synlig og ekstremt arbejdsom. Hun har skabt en social profil med Mary Fonden, som vi jo også ved, at hun fortsætter i, og jeg tror, vi kan forvente at se dronning Mary være mindst lige så aktiv.«

Fie West Madsen har gennem Kronprinsessens 'karriere' allerede observeret, at kronprinsesse Mary tidligt fik stort ansvar i Kongehuset.

»Allerede i 2019 blev kronprinsesse Mary rigsforstander, og det var også et tydeligt tegn på, at vi har at gøre med en kronprinsesse, der gerne træder i karakter og tager ansvar på sig.«

Derudover bør man i enhver analyse af den kommende dronning have med, at Kronprinsessen har været populær hos danskerne og altid er omtalt pænt i udenlandske medier.

Derfor er det eneste naturlige også at lade Kronprinsessen fylde mere i sin nye rolle, mener Fie West Madsen.

»Der er ingen tvivl om, at Mary er en superstjerne. Hun scorer konsekvent højt i popularitetsmålinger herhjemme, og i udlandet skriver medierne også om hende i stor stil som en anden Hollywoodstjerne. Det ville være fjollet ikke at udnytte den position og lade Mary markere sig endnu mere i rollen som dronning.«

Jobbet som dronning er naturligvis kun muligt, fordi Kronprinsen nu skal være kong Frederik af Danmark.

Men selvom kronprins Frederik skal være den vigtigste, får danskerne med dronning Mary en stærk støtte til den kommende konge.

»Jeg tror, vi vil se et kongepar, der i høj grad agerer ligeværdigt. Selvfølgelig bliver kronprins Frederik monark, og dermed er han selvfølgelig nummer ét. Men Mary vil blive en meget markant to'er, og jeg tror, vi i den grad vil se hende påtage sig mindst lige så mange opgaver som kong Frederik – hvis ikke flere.

