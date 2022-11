Lyt til artiklen

Det vietnamesiske folk er vilde med den danske kronprins og kronprinsesse.

Det står soleklart for B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, der følger parret rundt på deres erhvervsfremstød i Vietnam.

»Der er massiv dækning af parret i Vietnam. Folk strømmer mod dem. Både helt almindelige vietnamesere og fotograferne, der dukker op i hobetal for at tage billeder af dem. Det står meget klart, at kronprinsparrets private problemer mellem dem og prins Joachim ikke er kendt i Vietnam,« fortæller Jacob Heinel Jensen.

Han forklarer, at kronprinsparret lige nu gør det, de gør bedst, og det virker i den grad.

»Man kan se på kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, at de er glade for at være her. Og de gør det godt. De er ekstremt gode til at sparke døre ind for Danmark, og man må bare sige, at de helt, helt bogstaveligt bliver behandlet som kongelige af det vietnamesiske folk.«

Ifølge eksperten handler det om, at Danmark var et af de første lande, der lavede diplomatiske forhandlinger med Vietnam, og det er noget, som folket i landet husker.

»På den måde virker Kongehuset jo. Flere har også rost Kronprinsens taler, og flere har da også sagt til mig, at de var overraskede over, hvor gode de var.«

Kronprins Frederik mødes med Vietnams vicepræsident, Vo Thi Anh Xuan, under et erhvervsfremstød i Hanoi, Vietnam, tirsdag den 1. november 2022. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Kronprins Frederik mødes med Vietnams vicepræsident, Vo Thi Anh Xuan, under et erhvervsfremstød i Hanoi, Vietnam, tirsdag den 1. november 2022. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard

Men selvom turen handler om et erhvervsfremstød fra Danmark i Vietnam, er det umuligt at glemme den krise, det danske kongehus stadigvæk befinder sig i.

»Det, der er det store problem, er, de danske medier og danskerne går jo stadig op i krisen i Kongehuset. Det har været lidt underligt for journalisterne, at der ikke har været mulighed for at tale med parret. Vi render rundt til en masse ting, og vi må ikke tale med dem.«

Kongehuset har meldt ud, at det ikke vil være muligt for journalisterne at stille spørgsmål til parret de første to dage af turen af respekt for folketingsvalget i Danmark.

Det har pressen, ifølge Jacob Heinel Jensen, dog lidt svært ved at forstå meningen med.

»Helt specifikt har vi svært ved at forstå, hvorfor de ikke kan udtale sig, fordi der er valg – men der holder de altså fast.«

Men selvom Kongehuset forsøger at udtale sig så lidt som muligt om krisen, går den altså ikke i længden.

»Dronning Margrethe bliver stadig spurgt til krisen, når hun er ude. Det er en uvant situation for Kongehuset, så de ved godt, der kommer flere spørgsmål – men man kan også fornemme, at det er rart, at de kan beskæftige sig med det arbejde, de er hernede i Vietnam for at lave, inden de skal svare på spørgsmål onsdag.«

Der er nemlig indlagt et pressemøde onsdag, hvor Kronprinsparret med garanti vil blive spurgt til forholdet mellem dem og prins Joachim og prinsesse Marie.

»De slipper i hvert fald ikke. Så selvom besøget indtil videre er en stor succes fra vietnamesisk side og perspektiv, så mangler der stadig nogle svar til danskerne.«

B.T. følger kronprinsparret på hele deres erhvervsfremstød i Vietnam.