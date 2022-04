Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary forlader deres datter på trappen på bagsiden af slottet. Nu står prinsesse Isabella for første gang på sine helt egne ben foran den danske presse.

Det er hendes helt eget øjeblik. Nu træder hun ind i de voksnes rækker, men allerede for et år siden kom hun på alles læber, da hun sagde de famøse ord 'er du helt væk' til sin storebror, prins Christians konfirmation.

Kommentaren til Kronprinsessen blev vendt og drejet i samtlige medier, og selvom langt de fleste trak på skulderen og smilede, var der også nogle, der syntes, det var en anelse for kækt.

Siden har jeg tænkt over, hvad prinsesse Isabella mon selv har tænkt over pludselig at blive midtpunkt i den kongelige familie og i debatten i de danske medier.

Prinsesse Isabella blev konfirmeret i Fredensborg Slotskirke lørdag d. 30. april 2022. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Prinsesse Isabella blev konfirmeret i Fredensborg Slotskirke lørdag d. 30. april 2022. Foto: Bax Lindhardt

Jeg kan ikke lade være. Det er nu, jeg har chancen for at spørge den nyslåede konfirmand om, hvad hun selv tænkte om den massive omtale sidste år.

»Det er ikke noget, jeg har lagt så meget mærke til. Det har jeg ikke tænkt så meget over. Det er et år siden nu,« siger hun og smiler.

Det er nok en sandhed med modifikationer. Men også et meget klogt svar, hvis man gerne vil videre i teksten.

Nu er prinsesse Isabella konfirmeret, og foran hende venter en spændende fremtid. Allerede nu har hun vist, at hun er en en pige, der gerne vil frem i verden.

Dronning Margrethe og prins Henrik med prinsesse Isabella og prinsesse Josephine i 2014. Foto: ERIC CABANIS Vis mere Dronning Margrethe og prins Henrik med prinsesse Isabella og prinsesse Josephine i 2014. Foto: ERIC CABANIS

Da hun var mindre var hun kendt for at være en vildbasse, der elskede at lege med sin farfar, prins Henrik. Siden er hun blevet udråbt som 'Danmarks royale darling' i ugebladene efter et år, hvor hun både har gjort sig bemærket under Danmarks EM-kampe i Parken på Anders Hemmingsens Instagram-profil og på nye flotte billeder.

Der venter prinsesse Isabella en helt anden fremtid, end den der ventede to'eren i den sidste generation, prins Joachim. Prinsesse Isabella vil ikke få apanage, og derfor skal hun ud og tjene sine egne penge.

Det handler om, at fremtidens kongehus skal være mere slankt. Det er formentlig konsekvensen af både tiden og det faktum, at Kronprinsparret har fået fire børn.

Der er ikke opgaver nok til fire, men det er stadig ikke utænkeligt, at prinsesse Isabella kommer til at spille en mindre rolle. Prins Christian og hans fremtidige familie vil nok ikke kunne passe butikken helt selv.

Prinsesse Isabella blev konfirmeret i Fredensborg Slotskirke lørdag d. 30. april 2022. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Prinsesse Isabella blev konfirmeret i Fredensborg Slotskirke lørdag d. 30. april 2022. Foto: Bax Lindhardt

På trappen foran Fredensborg siger prinsesse Isabella dog, at hun endnu ikke har fundet ud af, hvordan den fremtid skal se ud, og 'der er lang tid endnu'.

Det har hun selvfølgelig fuldstændig ret i.

Nu skal hun nyde sin ungdom i nogenlunde frie rammer. Hun har allerede valgt, at hun skal på Herlufsfolm Kostskole i Næstved efter sommerferien.

Mon ikke hun i løbet af nogle år vil finde ud af, hvad hun skal lave i fremtiden - og uanset hvad hun vælger, skal vi vænne os til at have royale børn på arbejdsmarkedet, der frit kan vælge hvilket liv de gerne vil leve. Det er nemlig nye tider i Kongehuset.

Tillykke med konfirmationen, prinsesse Isabella.