Republikanere, der gerne vil af med monarkiet, taler ofte om, at Kongehuset ikke er pengene værd. De mener, at en præsident vil kunne udføre det ceremonielle arbejde, som Kongehuset i dag laver for Danmark.

Men intet kunne være mere forkert. Og snart får vi ægte royal valuta for pengene.

Det sker, når Storbritanniens fremtidige dronning, hertuginde Kate kommer på visit i København. Hun skal på et arbejdsbesøg i Danmark, og Kronprinsessen har inviteret hende på frokost. Efterfølgende skal de besøge et af 'Mary Fondens' krisecentre, hvor 2.000 børn hvert år kommer med deres mødre.

Det er ikke noget nyt, at kronprinsesse Mary har kastet sin kærlighed på det sociale arbejde. Mary Fonden blev stiftet i 2007 for at bekæmpe vold i hjemmet, ensomhed og mobning. Kronprinsessen har gjort det sociale arbejde til sit primære fokusområde – og hun kæmper også for bedre vilkår for lgbt+-sagen.

Det er over ti år siden, at prins William og hertuginde Kate sidst var på besøg i Danmark. Denne gang er det kun Kate, der kommer. Foto: Jeppe Michael Jensen

Men det er noget nyt, at hertuginde Kate kommer fra verdens mest kendte kongehus, det britiske, for at samarbejde med kronprinsesse Mary.

Det royale topmøde vil få fotografernes telelinser og blitzlyset til at rette sig mod Danmark i tre dage i slutningen af februar. Billeder af hertuginde Kate og kronprinsesse Mary vil således pryde tv, aviser og ugeblade i hele verden.

Den form for opmærksomhed kan man ikke købe sig til. Hertuginde Kate er en af de mest indflydelsesrige kongelige i hele verden, og når verden kigger på hertuginde Kate, kigger de også på kronprinsesse Mary.

Kronprinsesse Mary deltager sammen med Mary Fonden og Red Barnet i Fri for Mobberi besøg på Fritidsinstitutionen ved Vibenshus Skole. Foto: Liselotte Sabroe

Dermed får Kronprinsessens sociale projekter nu en opmærksomhed, kun de færreste kunne drømme.

Det danske kongehus er måske ikke særlig kendt i lande fjernt fra Danmark. Men i de seneste år har kronprinsparret fyldt mere i britiske og endda amerikanske medier.

Det gør en forskel, og det sætter Danmark på verdenskortet. Det er bare mere interessant at følge konger og dronninger end kedelige, grå præsidenter, der bliver skiftet ud i ny og næ.

Her på B.T. har jeg tidligere skrevet om, at Kronprinsparret skal passe på med at blive for politisk med sine sociale dagsordener. Det skal de også. I sommeren 2021 var dronningen af højrefløjen, Pernille Vermund ude og sige, at Kronprinsparret var blevet en anelse for 'woke' i deres arbejde. Når det kan ske, skal Kongehuset passe på. Men sandheden er bare, at tiden er til et kongehus, der orienterer sig i en social retning.

Kronprinsessen åbner udstillingen 'H.K.H. Kronprinsesse Mary 1972 - 2022' på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Foto: © Keld Navntoft

Det kan man også se på det britiske kongehus. Man kan sige, at prinsesse Diana lagde grundstenen til de sociale emner, der optager kongelige i Storbritannien og i Danmark i dag. Det var hende, der kastede sig over de tungere emner i 1980erne, og det er det, hertuginde Kate og kronprinsesse Mary bygger videre på i dag.

Det er ikke den nemmeste vej at gå. Det er også derfor, man må have respekt for, at Kate og Mary tør gå den vej. Det kan nemlig også gå grueligt galt – se bare på hertuginde Meghan og prins Harry i Californien.

Det er blevet så 'woke', at det kammer helt over, og der er næppe mange – udover Oprah Winfrey, der tager deres arbejde seriøst.

Men kronprinsesse Mary og hertuginde Kate formår at holde tungen lige i munden. De rammer plet med deres sociale arbejde og nyder en gigantisk folkelig opbakning.