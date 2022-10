Lyt til artiklen

»Det er en indrømmelse af rang.«

Sådan lyder det fra B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, efter dronning Margrethe mandag aften har udsendt en meddelelse, hvor hun skriver, at hun har undervurderet, hvor meget prins Joachim og hans familie har været berørt af de prinse- og prinsessetiltler, der fra årsskiftet inddrages. Dronning Margrethe skriver, at det gør et stort indtryk, og at det gør hende ked af det.

»Jeg tror aldrig nogensinde, at jeg har set sådan en udtalelse før fra Kongehuset før, hvor Dronningen siger, at hun er ked af det. Det viser bare, hvor vanvittig en situation det danske kongehus står i, når dronning Margrethe er nødt til at melde det ud offentligt.«

Jacob Heinel Jensen tror ikke, at Dronningen har lyst til at åbne op for noget, der i princippet er ekstremt privat, men sådan som situationen har udviklet sig med prins Joachim, prinsesse Marie, grevinde Alexandra og børnebørnenes kritik, er der ingen anden vej tilbage.

»Dronning Margrethe har følt sig nødsaget til det, og det er, fordi Kongehuset selvfølgelig er bange for, at hun kommer til at fremstå som en isdronning, som hun er blevet den seneste uge. Det her er selvfølgelig et forsøg på at sige, at det er hun ikke, hun mærker det også og er ked af det over situationen.«

Ifølge Jacob Heinel Jensen er det helt uden fortilfælde med denne slags indrømmelser fra monarken.

Han mener dog også, at det er rigtigt set at gå ud i offentligheden med beskeden og sige noget om følelser, da det netop er følelser, som hele sagen handler om.

»Det er utrolig klogt af Dronningen, at hun gør det, men jeg er spændt på, hvordan reaktionen bliver, og om det sætter en prop i de meget voldsomme følelser, der kommer fra prins Joachim og hans familie, men det er i hvert fald et skridt i den rigtige retning. Og det er nok noget, hun skulle have gjort for nogle dage siden.«