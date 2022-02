TV 2s store show 'Mary 50 år - vi fejrer Danmarks kronprinsesse' søndag aften efterlader et indtryk af en kronprinsesse, der faktisk ikke kan gøre noget forkert. Overhovedet.

Hun er god mod dyr. Vil redde kvinder i tredjeverdenslande. Hun brænder for sociale projekter. LGBT+, mobning, trivsel, vold – you name it! Kronprinsesse Mary fremstår nærmest som Moder Teresa. En sand helgen i den danske kongehus.

Det er næsten for meget af det gode. De fleste kongehuseksperter er enige om, at Kronprinsessen nærmest ikke har trådt ved siden af de sidste 20 år. Men problemet er måske ligefrem, at hun måske fremstår en smule for perfekt.

Det er her, prinsesse Isabella og prins Vincent kommer på banen.

Prinsesse Isabella, prinsesse Josephine, kronprinsesse Mary, kronprins Frederik og prins Vincent ankommer til TV 2s fødselsdagsshow 'Mary 50 år – vi fejrer Danmarks kronprinsesse' i Vilhelm Lauritzen Terminalen i Kastrup. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Prinsesse Isabella, prinsesse Josephine, kronprinsesse Mary, kronprins Frederik og prins Vincent ankommer til TV 2s fødselsdagsshow 'Mary 50 år – vi fejrer Danmarks kronprinsesse' i Vilhelm Lauritzen Terminalen i Kastrup. Foto: Mads Claus Rasmussen

Deres medvirken i TV 2s show bringer nemlig en anelse balance i tingene. Prinsesse Isabella fortæller, at kronprinsesse Mary nærmest er en anelse for perfektionistisk – især når det gælder sit arbejde.

»Det skal være helt perfekt,« siger prinsesse Isabella.

Både hun og prins Vincent fortæller, at Kronprinsessen har svært ved at udtale danske ord som 'æble' og 'kurv', og prinsesse Isabella fortæller, at de driller hende med sprogproblemerne.

»Hun har jo australsk accent, så der er nogle ord, hun siger lidt sjovt,« lyder det fra prinsesse Isabella, mens prins Vincent bliver mere konkret:

Kronprinsesse Mary fik våde øjne flere gange under showet. Foto: Per Arnesen/TV 2 Vis mere Kronprinsesse Mary fik våde øjne flere gange under showet. Foto: Per Arnesen/TV 2

»Hun siger 'lille' sådan 'lilla', og hun kan heller ikke sige sådan 'æble',« siger Vincent.

»Så driller vi hende hele familien med, at hun ikke kan sige det ordentligt, hvor hun selv siger 'jo, jo, jo jeg siger det rigtig nok',« fortæller Isabella.

Man siger, at man skal høre sandheden fra børn og fulde mennesker. De royale børn bliver en slags kilder, der lader danskerne komme indenfor i privaten og afslører, hvordan familielivet er på Amalienborg.

Det klæder hele familien, at Kronprinsessen bliver gjort lidt mere menneskelig. Kronprins Frederik har altid været helt nede på jorden, mens Kronprinsessen holder på formerne. Jeg tror, det handler om, at hun ikke er født til sin titel – hun har skullet kæmpe for sin popularitet blandt danskerne.

Kronprinsesse Mary og kronprins Frederik forlader TV 2s fødselsdagsshow 'Mary 50 år – vi fejrer Danmarks kronprinsesse' i Vilhelm Lauritzen Terminalen i Kastrup, søndag 6. februar 2022. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kronprinsesse Mary og kronprins Frederik forlader TV 2s fødselsdagsshow 'Mary 50 år – vi fejrer Danmarks kronprinsesse' i Vilhelm Lauritzen Terminalen i Kastrup, søndag 6. februar 2022. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det er i den grad lykkedes – og måske endda lidt for godt.

Det er nærmest blevet en tradition, at Kronprinsparrets børn udtaler sig i forbindelse med runde fødselsdage. Første gang vi så det, var til kronprins Frederiks 50-års fødselsdag i Royal Arena i 2018.

Her fortalte børnene, at Kronprinsen er en dårlig taber, og at han griner meget af sine egne vittigheder. Han var den nemmeste at plage. Det var med til at menneskeliggøre Danmarks mest kendte familie.

Det er svært at være kongelig. På den ene side skal man virke ophøjet, og på den anden side skal man se folk i øjenhøjde. Ellers mister man jordforbindelsen, og det går slet ikke i Danmark. Det danske kongehus skal være lidt mere jordnært end f.eks. det britiske, for danskerne er et meget jordnært folk.

Kronprinsparrets børn minder os om, at de kongelige også er mennesker. At de også kan være helt nede på jorden.