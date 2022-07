Lyt til artiklen

»Det er smukt og meget flot, at vi kan stå herude i dag. Jeg har mange følelser med familierne, og jeg håber, de kommer stærkt igennem det.«

Således lød det, da prins Christian som sjældent set tog ordet foran pressen, da han og hans far, kronprins Frederik, var til stede ved tirsdagens mindehøjtidelighed for ofrene ved tragedien i Field's.

Men der var to ting, der sprang i øjnene ved den 16-årige prins' deltagelse.

Det forklarer B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen, der selv var til stede ved mindehøjtideligheden.

Kronprins Frederik og prins Christian talte med pressen efter at have deltaget i mindehøjtidelighed for ofrene ved skyderiet i Field's i København tirsdag den 5. juli 2022. Foto: Philip Davali Vis mere Kronprins Frederik og prins Christian talte med pressen efter at have deltaget i mindehøjtidelighed for ofrene ved skyderiet i Field's i København tirsdag den 5. juli 2022. Foto: Philip Davali

For det første var det tydeligt, at prins Christian var tynget af omstændighederne.

»Han var meget påvirket og tydeligvis tynget af det. Følelserne sad uden på tøjet, for det er en voldsom tragedie, om man har kongekrone på eller ej,« fortæller Jacob Heinel Jensen.

Men mindehøjtideligheden blev samtidig et bevis på, at prins Christian er godt på vej i oplæringen som Danmarks kommende kronprins.

For det er sjældent, at prins Christian taler først, eller i det hele taget er alene med far på arbejde.

Kronprins Frederik og prins Christian samt statsminister Mette Frederiksen (S) deltager i mindehøjtidelighed for ofrene ved skyderiet i Field's i København tirsdag den 5. juli 2022. Foto: Philip Davali Vis mere Kronprins Frederik og prins Christian samt statsminister Mette Frederiksen (S) deltager i mindehøjtidelighed for ofrene ved skyderiet i Field's i København tirsdag den 5. juli 2022. Foto: Philip Davali

»Det er jo en form for oplæring i, hvad der venter ham ude i fremtiden, og man må sige, at i dag var en trist indføring i, hvad det også vil sige at være kongelig, nemlig at være en samlende figur for nationen i en krisetid som denne,« forklarer Jacob Heinel Jensen.

Ikke mindst var det særpræget, at prins Christian startede med at svare pressen, da han og hans far stillede op til interview efter mindehøjtideligheden.

»Det er atypisk, at han bliver stillet et spørgsmål først, men sådan blev det i dag, og kronprinsen lod det ske og lod prins Christian snakke for sig selv,« vurderer kongehuseksperten.

»Det viser noget om, at prins Christian er godt forberedt og hvor langt han er nu i forhold til, at han indenfor en overskuelig årrække bliver Danmarks nye kronprins.«