Det lykkedes for dronning Margrethe søndag at samle hele sin familie til fødselsdagsfejringen på balkonen.

Efterårets krise om royale titler var, i hvert fald udadtil, visket bort, mens regenten og familiemedlemmerne vinkede til danskerne.

B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, kalder det en præstation af Dronningen, at det lykkedes at få samling på tropperne. For signalet, hvis det ikke var lykkedes, havde ikke været til at tage fejl af.

»Hvis det ikke var lykkedes at samle familien i dag, så havde det virkelig udstillet det her kongehus. Det var en fuldstændig nødvendig ting, ellers ville det have set fuldstændig vanvittigt ud,« forklarer han.

Jacob Heinel Jensen mener samtidig, at man skal passe på med at lægge for meget i den slags billeder, som vi ser i dag.

»Prins Joachim og prinsesse Marie var også hjemme til Dronningens regentjubilæum på Københavns Rådhus i november, men ifølge mine oplysninger er det ikke, fordi forholdet er blevet så meget bedre. Så bare fordi de står sammen nu på balkonen og smiler, betyder det altså ikke, at den her krise er fuldstændig slut.«

Han hæfter sig dog også ved, at samlingen trods alt giver parterne en mulighed for at sætte sig ned og snakke sammen.

»Det er en kæmpe fordel, at Dronningen har været i stand til at samle sine børn og børnebørn, så de i det mindste kan tale sammen.«