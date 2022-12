Lyt til artiklen

Midt i den aktuelle familiekrise over fratagelsen af prins Joachims børns prinse- og prinsessetitler, har prinsesse Marie nu meldt afbud til Dronningens nytårstaffel, da deres søn, prins Henrik, er blevet syg.

Spørger man B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen, kunne timingen næsten ikke blive værre:

»Prinsesse Maries afbud kommer på et katastrofalt tidspunkt for Kongehuset. For uanset grunden så kommer hun jo til at mangle på et tidspunkt, hvor Dronningen har brug for at vise, at Kongehuset er samlet.«

Han tilføjer:

Kronprins Frederik, Kronprinsesse Mary, Prins Joachim og Prinsesse Marie til gallamiddag på Christiansborg under fejringen af Dronningens 50-års regeringsjubilæum.

»Virkeligheden er jo desværre, at stemningen ikke er god i den kongelige familie. Jeg tror også, at det har været svært for prinsesse Marie at skulle komme til stor fest i familien. Hun har været meget påvirket af den her titel-krise, fordi hendes børn har været kede af det. Hun har følt, at de er blevet udstillet offentligt, og det har ikke været sjovt for hende.«

Det var tilbage i september, at dronning Margrethe meldte ud, at prins Joachims børn fra det nye år skal tituleres grever og komtesser.

Jacob Heinel Jensen har fulgt sagen tæt og oplevet, at det har påvirket familien dybt.

»Nu bliver hun hjemme (I Paris, red.) og passer sin syge søn. Det er sikkert en meget klog prioritering. Det har været et hårdt år for prins Joachims familie, og da jeg mødte dem i Paris, sagde de også, at de har en ekstrem nærhed med deres to børn; Henrik og Athena og selvfølgelig prins Nikolai og prins Felix. Jeg kunne godt forestille mig, at krisen har bragt dem allesammen endnu tættere sammen.«

Dronning Margrethe under ankomsten til Det Kongelige Teater før festforestillingen under fejringen af dronningens 50-års regeringsjubilæum i København lørdag den 10. september 2022.

Han fortsætter:

»Dette afbud handler på ingen måde handler om, at prinseparret ikke vil være en del af Kongehuset. Det vil de meget gerne, både nu og i fremtiden. De er ikke på vej væk. Men virkeligheden er også bare, at titel-krisen har efterladt et stort åbent sår i Kongehuset - og det er bare ikke helet endnu.«

Jacob Heinel Jensen slår fast:

»Der er mange, der tror, at der ikke længere er krise i den kongelige familie, fordi parterne har været samlet, og der har været dialog. Og jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at stridsøksen er begravet. Det er bare ikke de oplysninger, jeg får. Tværtimod, må jeg bare sige. Det er en familie i krise - men the show must go on.«

Prins Joachim vil stadig deltage i dronning Margrethes nytårskur den 1. januar på Amalienborg, hvor også kronprinsparret står på gæstelisten.

