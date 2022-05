Prins Nikolai blev student tilbage i 2018 fra den for tiden omdiskuterede kostskole Herlufsholm.

Men på sine fire år – i henholdsvis tiende klasse og gymnasiet – formåede modelprinsen at få en advarsel og blive hjemsendt fra godset i Næstved, fordi han »overskred en af skolens alkoholregler«.

Det fortalte Herlufsholms tidligere rektor Klaus Eusebius til TV 2 Øst, og overfor B.T. bekræftede presserådgiveren for prins Nikolais mor, grevinde Alexandra, hjemsendelsen.

»Jeg kan bekræfte, at prinsen fik en advarsel. Han blev sendt hjem et par dage på grund af omgåelse af alkoholreglerne,« forklarede presserådgiver Helle von Wildenrath Løvgreen.

Nikolai er blevet en høj, flot fyr, og pigerne i de lår-korte skoleuniformer sværmede om ham. Nikolai er blevet en høj, flot fyr, og pigerne i de lår-korte skoleuniformer sværmede om ham. Foto: Uffe Kongsted Vis mere Nikolai er blevet en høj, flot fyr, og pigerne i de lår-korte skoleuniformer sværmede om ham. Nikolai er blevet en høj, flot fyr, og pigerne i de lår-korte skoleuniformer sværmede om ham. Foto: Uffe Kongsted

B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen kalder historien for »uheldig«.

»Når der er tale om Kongehuset, så gælder der bare nogle strengere spilleregler, så det ser selvfølgelig uskønt ud, at prins Nikolai brød reglerne og blev sendt hjem. Det havde også været en stor historie, hvis ugebladene havde fundet ud af det dengang, men nu bliver sagen ekstra grim, fordi den kommer oven på alle afsløringerne om Herlufsholm,« mener kongehuseksperten.

Jacob Heinel Jensen maner dog også til besindighed.

»Det ville være forkert at lade prins Nikolai tage skraldet for alt det, der er kommet frem om Herlufsholm. Det er virkelig to forskellige ting: At overskride en alkoholpolitik, som prins Nikolai har gjort, og så at være voldelig og begå overgreb, som man hører om i TV 2-dokumentaren,« siger Heinel Jensen om 'Herlufsholms hemmeligheder'.

Kostskolen Herlufsholm skal de næste år både huse prins Christian og prinsesse Isabella. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kostskolen Herlufsholm skal de næste år både huse prins Christian og prinsesse Isabella. Foto: Mads Claus Rasmussen

Alkoholpolitikken på Herlufsholm Kostskole hedder, at eleverne ikke må »købe, besidde eller drikke alkohol,, om ikke bliver serveret af skolen, når de er på skolen eller i en af de nærliggende byer,« fortalte tidligere rektor Flemming Zachariasen og kostskoleleder Niels Christian Koefoed til TV 2 i 2019.

Men Jacob Heinel Jensen er næsten mere chokeret over, at Herlufsholms Kostskoles tidligere rektor, Klaus Eusebius, bryder sin fortrolighed med prins Nikolai, end at den i dag 22-årige prins brød skolens alkoholpolitik og fik en -–ifølge rektoren -– klokkeklar advarsel.

»Jeg undrer mig over, at rektoren udtaler sig om noget, der dybest set er fortroligt og burde være holdt mellem prins Nikolai, hans forældre grevinde Alexandra og prins Joachim og skolen. Hans bevæggrunde har formentligt været, at han bare gerne ville vise, at skolen også sanktionerer de mest velhavende og mest magtfulde.«

Prins Nikolai har tilbragt sine første år på henholdsvis Krebs Skole og kostskolen Herlufsholm, hvor han gik i gymnasiet. Prinsen kan derfor få sig en overraskelse, hvis rusturen på CBS bliver en vild en af slagsen, som der tidligere er set eksempler på. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Prins Nikolai har tilbragt sine første år på henholdsvis Krebs Skole og kostskolen Herlufsholm, hvor han gik i gymnasiet. Prinsen kan derfor få sig en overraskelse, hvis rusturen på CBS bliver en vild en af slagsen, som der tidligere er set eksempler på. Foto: Søren Bidstrup

Kongehuset har ikke ønsket at kommentere sagen overfor B.T., men til Ekstra Bladet lyder det kortfattet, at sagen er privat.

»Vi betragter det som en personlig sag, som dengang blev håndteret det helt rigtige sted -–nemlig mellem skole, elev og forældre,« siger Kongehusets kommunikationschef Lene Balleby til mediet.