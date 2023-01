Lyt til artiklen

»Med alt det der er sket i det sidste halve år, så ser det voldsomt ud,« lyder det fra B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen om dagens afbud fra prins Joachim.

Fredag oplyste kongehusets kommunikationsafdeling til Billed Bladet, at prins Joachim har måttet melde afbud til ekskong Konstantins begravelse mandag i Athen.

»Prins Joachim ville gerne have deltaget, men Prinsen er desværre forhindret på grund af arbejdsmæssige forpligtelser,« lød meldingen.

Afbuddet sker i kølvandet på prinsesse Maries nylige afbud til dronning Margrethes nytårskur, hvor hun blev hjemme i Paris, da deres søn, grev Henrik, var blevet syg.

Kronprins Frederik, kronprinsesse Mary, prins Joachim og prinsesse Marie til gallamiddag på Christiansborg Slot den 11. september 2022 ved Dronningens 50-års regeringsjubilæum. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Kronprins Frederik, kronprinsesse Mary, prins Joachim og prinsesse Marie til gallamiddag på Christiansborg Slot den 11. september 2022 ved Dronningens 50-års regeringsjubilæum. Foto: Ida Marie Odgaard

Jacob Heinel Jensen understreger, at hvert afbud selvfølgelig har en gyldig begrundelse, som skal tages seriøst - og at man blandt andet ved, at prins Joachim har et meget tidskrævende job i Paris.

»Men vi bliver nødt til at se de her afbud i den kontekst, at den kongelige familie har været splittet det sidste halve år. I den kontekst er det efterhånden svært at tro på, at der er samling i den kongelige familie, når der er så mange afbud,« lyder det fra Jacob Heinel Jensen.

Det var tilbage i september, at dronning Margrethe meddelte, at prins Joachims børn fra det nye år ville få frataget deres titler som prinser og prinsesser.

Prins Joachim, prinsesse Marie og nu grev Nikolai gav efterfølgende offentligt udtryk for, hvor skuffede og kede de var af det, og dronning Margrethe omtalte selv den familieære uro i sin nytårstale:

»Jeg omfatter hele min familie med stor kærlighed til alle tider. Vanskeligheder og uenighed kan opstå i enhver familie, også i min. Det har hele landet været vidne til,« lød det blandt andet fra Dronningen, der tilføjede:

»At forholdet til Prins Joachim og Prinsesse Marie er løbet ind i vanskeligheder, gør mig ondt. Vi har nu haft en tid med mere ro og eftertanke, og jeg er sikker på, at familien sammen kan gå ind i det nye år med fortrøstning, forståelse og nyt mod.«

Dronning Margrethe, kronprins Frederik samt prinsesse Benedikte vil repræsentere det danske kongehus ved ekskong Konstantins begravelse.

Konstantin var gift med dronning Margrethes lillesøster Anne-Marie, og familien ønskede en offentlig statsbegravelse, men efter afslag fra den græske regering, bliver han nu begravet som privatperson.

Ekskong Konstantin døde den 10. januar. Han blev 82 år gammel.

