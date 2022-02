Nyheden om, at prins Andrew har indgået forlig med Virginia Giuffre i det civile søgsmål, hvor hun påstår, at hun blev presset til at have sex med prinsen tre gange som 17-årig, vækker formentligt stor lettelse i det britiske kongehus.

I hvert fald, hvis man spørger B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen.

»Det står temmelig klart, at det britiske kongehus er meget, meget glade for det her. Hvis man ikke havde indgået et forlig i den her civile sag, ville man om kort tid have stået i en situation, hvor prins Andrew skulle afhøres, og så ville alle de her skeletter vælte ud af skabet,« forklarer han.

»Dronningens 70 års jubilæum til sommer ville blive overskygget af den her retssag, som ville komme senere på året. Alle på Buckingham Palace klapper lige nu.«

Dronning Elizabeth kan i år fejre 70 års jubilæum. Foto: POOL

Jacob Heinel Jensen påpeger dog, at der ikke nødvendigvis er særlig grund til at klappe i hænderne.

Med forliget får man nemlig ikke et endegyldigt svar på, hvad der i virkeligheden er op og ned i sagen, hvor prins Andrew hele tiden har nægtet sig skyldig i alle anklager.

»Han kommer ikke ud af det på en måde, hvor han fremstår uskyldig overhovedet – men han forsøger ligesom at tage faldet selv, og efterlader så kongehuset i en stand, som er bedre, end hvis ikke han havde indgået det her forlig,« fortæller B.T.s royale korrespondent.

»Det er klart, at hvis ikke han havde indgået forliget, havde man stået i en situation, hvor prins Andrew og Buckingham Palace ville blive væltet ind og ud af det her. For vi ved simpelthen ikke, hvad der ville være sket ved en afhøring af ham. Man var jo bange for, om man ville blive nødt til at indkalde vidner fra den kongelige familie – det havde jo været dybt, dybt pinligt.«

Af samme årsag spår Jacob Heinel Jensen da også, at folkene på Buckingham Palace har kæmpet en kamp for, at forliget skulle indgås. Faktisk kan han ikke forestille sig andet.

»Prins Andrew har jo stået i et virkelig, virkelig dårligt lys. Der er ikke nogen i den britiske kongefamilie, der tør associeres med ham nu. Jeg tror, presset, der er blevet lagt på ham, har været så stort, at han ikke kunne komme ud af det på andre måder,« lyder det.

I januar mistede prins Andrew kongehusets officielle støtte, da han mistede de fleste af sine kongelige privilegier og retten til at kalde sig 'hans kongelige højhed' samt en stor del af sine protektioner, som følge af anklagerne fra Giuffre.

Ifølge Jacob Heinel Jensen skal han da heller ikke gøre sig forhåbninger om, at disse bliver genvundet ved at indgå forliget og »tage skraldet selv«.

»Han får ikke noget ud af det. Der er ikke nogen, der kommer og klapper ham på skulderen – overhovedet ikke.«

»Han vil forblive i den tilstand, han er, hvor han ikke har nogle officielle roller for kongehuset og jeg tror heller ikke, der er nogen, der er interesseret i, at han nogensinde vender tilbage i sådan en rolle igen.«