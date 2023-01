Prins Harry har efterhånden smidt så mange bomber mod Buckingham Palace, at man ikke kan høre, når de falder.

Og efter at have brugt halvanden time søndag aften på at se den britiske tv-station ITV's store interview med prinsen, må jeg bare sige, at jeg er en anelse rundtosset.

Det, der står allermest klart er, at den britiske kongefamilie simpelthen lever på en anden planet end resten af os.

Alle afsløringerne i bogen 'Spare' er allerede kommet frem. Prins William har slået prins Harry i gulvet, prins Harry mistede sin mødom til en ældre kvinde bag en pub, han tog kokain og dræbte 25 talebanere under krigen i Afghanistan.

Prins Harry taler ud hos Tom Brady. Foto: OLI SCARFF Vis mere Prins Harry taler ud hos Tom Brady. Foto: OLI SCARFF

Men ITV journalisten Tom Brady gør alligevel forsøget og prøver i halvanden time at stille kritiske spørgsmål til prinsen. Prins Harry kommer ikke godt ud af det.

Hver gang Brady forsøger at stille spørgsmål som: Hvorfor taler du hele tiden om dit privatliv i pressen, hvis du gerne ville væk fra medierne? Men Harry kommer bare med den sædvanlige kritik af den britiske presse og svarer ikke direkte.

Men det absolut mest underlige er, at prins William angiveligt beordrede prins Harry til at barbere sig inden brylluppet med hertuginde Meghan.

Ja, du læste rigtigt.

ITV bragte søndag aften 'Prins Harry: The interview'. B.T. har set det. Foto: OLI SCARFF Vis mere ITV bragte søndag aften 'Prins Harry: The interview'. B.T. har set det. Foto: OLI SCARFF

For dronning Elizabeth beordrede åbenbart prins William til at barbere skægget af, da han skulle giftes, og selvom Dronningen sagde god for, at prins Harry kunne blive gift med fuldskæg, ville prins William altså ikke tillade det.

Jeg sad seriøst og tænkte: Hvad er I for nogle underlige mennesker? Men prins Harry fortæller historien, som om det var det mest normale i hele verden. Hvorefter han siger:

»Skægget betød meget for mig.«

Der er mange problemer i verden, men prins Harrys skæg er virkelig ikke et af dem. Det må alle da kunne blive enige om.

Prins Harry fortæller også, at han meget gerne vil have private samtaler med sin far, kong Charles, og sin bror, prins William. Men hvordan i alverden kan de være sikre på, at prins Harry ikke bruger samtalerne i hans næste bog? Det hænger jo ikke sammen.

Brady spørger også prins Harry, hvorfor han har behov for at fortælle om sit privatliv i pressen.

»Fordi min familie allerede har skrevet mange bøger med en million ord,« svarer prins Harry.

Prinsen henviser til, at han mener, at kong Charles, dronning Camilla, prins William og prinsesse Kate i årevis har lækket og planet negative historier om ham om hertuginde Meghan til de britiske tabloidaviser.

Og her kommer vi nok frem til det mest centrale i hele prins Harrys mediecirkus: Det hele er hævn mod det, han ser som sin ondskabsfulde familie.

Præcis som da prinsesse Diana i 1990'erne for første gang klædte hele det britiske kongehus af ved at lave vilde interviews, da forholdet til prins Charles gik i vasken.

Prinsesse Diana sagde dengang:

»I won't go quietly. I'll battle till the end.«

Æblet falder ikke langt fra stammen.

ITV's interview med prins Harry kan ses på TV 2 Play mandag.