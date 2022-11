Lyt til artiklen

»Jeg har ikke yderlige at tilføje.«

Sådan lød det to gange, da kronprins Mary under et doorstep i Vietnam blev spurgt ind til den nuværende krise i kongehuset – og det er måske det klogeste, hun kunne gøre i den situation.

Det vurderer B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen:

»Det, som Kronprinsessen gør her, er måske egentlig det klogeste at gøre i den nuværende situation for kongehuset. Simpelthen at lukke helt ned,« forklarer han.

Ifølge Jacob Heinel Jensen er den betændte situation i kongehuset – som udspringer af, at dronning Margrethe ved årsskiftet fratager prinse- og prinsessetitlen fra prins Joachims fire børn – et 'åbnet sår':

»Det er jo et kæmpestort problem for kongehuset, at prinsesse Marie og Prins Joachim er begyndt at tale åbent ud om det, og det er klart, at når de siger, at deres forhold til Kronprinseparret er kompliceret, så er det selvfølgelig vores pligt som journalister at undersøge, hvordan den anden part har det med det. Vi bliver nødt til at stille spørgsmålet til Kronprinsessen, men hun går ikke ind i konflikten. Det vil hun ikke,« fortæller den royale korrespondent og tilføjer:

»Mary forsøger at undgå mudderkastning, men hun står stadig med det store problem, at der er et åbent sår i Kongehuset, som kommer til at tage længe om at hele.«

For roens skyld i kongehuset er det dog 'meget smart', at hun ikke vil udtale sig yderligere lige nu, vurderer Jacob Heinel Jensen:

»Men det er også tydeligt på Mary, at hun har svært ved det. Det kan man også se på, hvor lang tid der gik, før hun svarede,« siger han med henvisning til, at hun tøvede fem-seks sekunder, før hun på et spørgsmål om, hvad hun tænker om den uro, der er i den kongelige familie, svarede:

»Jeg har ikke yderligere at tilføje til det, jeg allerede har sagt. Jeg håber, de ikke er rejst hele vejen herud for at stille det spørgsmål. Har de nogle andre spørgsmål?«

Selvom situationen ifølge Jacob Heinel Jensen ikke er nem for hende, håndterer hun det dog bedre:

»Noget, der slog mig, er, at Kronprinsessen håndterer det roligt og fattet. Der, synes jeg, hun skiller sig ud fra kronprins Frederik. Det var en meget fattet og rolig kronprinsesse, der havde en helt klar strategi hjemmefra. Og hun er ikke til at rokke eller stikke i,« siger han.

Dog venter der stadig et arbejde forude:

»Den her ladeport af konflikter, der er blevet åbnet, vil komme til at tage rigtig lang til at reparere. Næste gang, Kronprinsparret og prins Joachim og prinsesse Marie skal stå foran en rød løber eller lignende sammen, er der nok meget få mennesker, der vil tro på, at de har det godt sammen,« siger Jacob Heinel Jensen og tilføjer:

»Så jeg tror, at de på et senere tidspunkt bliver nødt til at komme med en udmelding om, at man i hvert fald har det bedre sammen, end man har det lige nu. For det står rimelig klart lige nu, at der er kold luft i kongehuset.«