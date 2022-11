Lyt til artiklen

»I min verden er det sporten, det handler om, og det er meget det, jeg tænker på.«

Sådan sagde kronprins Frederik i starten af november under sit besøg i Vietnam, hvor han forud for VM blev spurgt til bruddene på menneskerettighederne i værtslandet Qatar.

Men ifølge B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen mangler det svar noget mere.

»Her tænker jeg på, at Kronprinsparrets udgave af kongehuset har slået sig op på at være et progressivt kongehus med syn for menneskerettigheder,« siger han i seneste udgave af B.T.-podcasten 'Kongehuset bag kulissen'.

En af de ting, som Jacob Heinel Jensen påpeger, er, at kronprinsesse Mary tidligere har slået sig op på menneskerettighedsspørgsmål.

Hun kommenterede ikke mindst på de barske scener fra Afghanistan tilbage i 2021.

»Lad os huske, at FN blev skabt for at forhindre det, der skete under Anden Verdenskrig, fra nogensinde at ske igen. Desværre sker der stadig tragedier. Og en af dem ser verden med smerte ske i Afghanistan,« sagde Kronprinsessen i sin tale ved åbningen af Human Rights Conference i FN Byen i København sidste år.

Derfor ærgrer det også B.T.s royale korrespondent, at Kronprinsen ikke havde sagt, at Danmark og Kronprinsparret er meget optaget af menneskerettigheder.

Nu er slutrunden så begyndt, og debatten kører stadig på menneskerettigheder, herunder ikke mindst lgbt-rettigheder.

Danmark måtte ikke bære sit ‘One-Love’-armbind, som skulle illustrere, at man i Danmark og syv andre europæiske lande mener, menneskerettigheder er en universel rettighed.

»Kronprinsen mener, at man kan skille politik og sport ad,« lyder det fra Berlingskes kongehuskommentator Jakob Steen Olsen i 'Kongehuset bag kulissen'.

»Det er naivt at tro,« lyder det prompte fra Jacob Heinel Jensen.

Der hersker ingen tvivl om, at Kronprinsen har sporten som en af sine hjertesager, men ifølge B.T.s royale korrespondent burde sporten lægges på hylden for en stund.

»Jeg tror, Kronprinsen mener det, når han siger, det skal handle om sport. Men jeg tror desværre, det er for naivt at tro, at ting kan handle om sport,« siger Jacob Heinel Jensen.

»Det kan ikke lade sig gøre, og forsøget på ikke at blive politisk bliver faktisk politisk. Så på den måde ved at insistere på ikke at blive politisk så bliver kronprinsen politisk,« lyder det fra Jakob Steen Olsen.

Tirsdag lagde kronprins Frederik et opslag på kongehusets Instagram, hvor han står med sit rød-hvide landsholdstørklæde om halsen – og her mener Jacob Heinel Jensen, at Kronprinsen havde en gylden mulighed for at tage et standpunkt. For Kronprinsen kunne have båret ‘One-love’ armbindet, er begge kongehuseksperter enige om.

»Lige præcis regnbuesagen har de (Kronprinsparret, red.) besluttet sig for ikke er politisk. Det har kronprinsessen sagt mange gange, er værdier, vi alle står sammen om,« siger B.T.s royale korrespondent.

