Da kronprinsesse Mary tonede frem på skærmen til Priden i 2020, havde hun et klart budskab til danskerne: at Kongehuset har fået en klar holdning til LGBT-rettigheder. Det er noget, de vil kæmpe for.

»I Danmark er LGBTI+-rettigheder ikke noget, vi er uenige om. Vi forstår, at det er vigtigt, for at skabe et godt og velfungerende samfund, at alle bliver behandlet lige og med respekt og med de samme muligheder,« sagde den danske kronprinsesse.

Historien gik verden rundt, og kronprinsesse Mary fik ros fra næsten alle kanter. Det var kun den religiøse højrefløj og Indre Mission samt præsten Katrine Winkel Holm, der opponerede, mens danskerne i stor stil hyldede Kongehuset for at være rummeligt og moderne.

Danmark er nemlig foregangsland, når det kommer til LGBT+-rettigheder.

Onsdag aften havde kronprinsparret en unik mulighed for at kæmpe for regnbuesagen, da de repræsenterede Danmark på Wembley. Parret overværede kampen mellem Danmark og England, og på VIP-tribunen stod Kronprinsen i kontroversielt selskab med ingen ringere end Det Europæiske Fodboldforbunds boss, slovenske Aleksander Ceferin.

D'herrer slog en en latter op på tribunen, som vakte genlyd i hele verden. Og det er der en helt særlig grund til.

Kronprins Frederik med UEFA-præsident, Aleksander Ceferin, på Wembley. Foto: CATHERINE IVILL

For Aleksander Ceferin har gjort sig bemærket under slutrunden ved at modarbejde ethvert forsøg på at kæmpe for Europas LGBT+-befolkning, der i nogle lande er udsat for chikane, man ellers kun ser i mellemøstlige slyngelstater.

Det blev naturligvis en kommunikationsmæssig katastrofe for Ceferin – i vestlige demokratier i 2021 er det en ren tabersag at vende sig mod LGBT+-befolkningen.

I Ungarn er en ny hadsk lov netop trådt i kraft, der forbyder alt materiale, som 'promoverer' homoseksualitet over for børn. Præsident Viktor Orban mener nemlig, at det er 'homoseksuel propaganda', og staterne mod øst synes at være under stærk russisk indflydelse. Tilbage i 2012 gjorde Orban homoægteksaber ulovlige i Ungarn. EU har forsøgt at skrue bissen på, men i Budapest griner de selvfølgelige bare ad de bovlamme politikere i Bruxelles.

Derfor ønskede Bayern München at statuere et eksempel, da Tyskland mødte Ungarn til EM. Man ville lyse hele stadion op i regnbuefarver for at sende et signal til ungarerne om, hvad vi mener om homorettigheder i resten af Europa.

Men nej.

Kronprinsparret var taget på Wembley med prins Christian for at repræsentere Danmark. Foto: Justin Tallis / POOL

UEFA-præsident Aleksander Ceferin, som kronprins Frederik stod og grinede med på tribunen på Wembley, nægtede at lade München sende et budskab om inklusion og ligestilling mod øst. Lad os ikke glemme, at LGBT+-rettigheder ikke bare handler om regnbuer, glitter og parader. Det handler om ligestilling og borgerrettigheder for alle.

»Vi vil ikke bruges til denne populistiske agenda,« sagde Ceferin blot.

Det var ikke den eneste gang under EM, at UEFA har virket totalt LGBT+-tonedøve.

Det gentog sig, da Danmark spillede mod Tjekkiet i Aserbajdsjan.

Kronprinsparret var inviteret af DBU til at overvære kampen, der desværre blev Danmarks exit fra EM. Foto: CATHERINE IVILL

Homorettigheder er stort set ikkeeksisterende i Aserbajdsjan, der ligger kilet ind mellem Georgien og Iran. LGBT+-befolkningen bliver arresteret, og der er ingen love, der beskytter dem

Men på stadion i Baku gjorde den danske fodboldfan Kristoffer Føns det eneste rigtige for at råbe styret i Baku og UEFA op: Han viste regnbueflaget frem foran de rullende tv-kameraer.

Straks blev han antastet af vagter på stadion, der konfiskerede hans regnbueflag.

»Efter sagen i München tænkte jeg, at jeg skulle markere det her på en eller anden måde. Så jeg købte et regnbueflag og tog det med hertil. Jeg vil vise folk verden rundt, at man kan vise regnbueflag. Også i Aserbajdsjan,« sagde Kristoffer Føns til B.T.

En steward på stadion i Baku ser ud til at konfiskere et regnbueflag fra danske fans. Foto: Darko Vojinovic

Men også her viste UEFA sig at være ubrugelige. De forklarede efterfølgende, at Føns var blevet antastet, fordi han var beruset. Det er naturligvis ikke sandt. Føns var ganske ædru, da B.T. talte med ham i telefonen fra Baku – hvilket DBU også bekræfter.

UEFA har ellers en holdning til LGBT+-rettigheder. På papiret – og på Twitter – støtter de mangfoldighed. Men der skal som bekendt handling bag ord, før de betyder noget som helst.

Der skal også handling bag kronprinsparrets støtte til LGBT+-sagen. Ingen ved, hvad kronprins Frederik snakkede med UEFA-boss Aleksander Ceferin om. Men billedet af de grinende mænd signalerer ikke ligefrem, at der blev udvekslet alvorsord.

Men ville det egentlig ikke også være upassende, hvis kronprins Frederik tog en regnbuesnak med Aleksander Ceferin på stadion? Måske. Og medlemmer af Kongehuset skal som bekendt være upolitiske.

Kronprins Frederik offentliggør de danske fanebærere til OL. Foto: Mads Claus Rasmussen

Men sagen er bare den, at kronprinsesse Mary til Priden i 2020 netop sagde, at LGBT+-rettigheder bør være universelle. At de ikke er politiske. Det var vel Kronprinsessens argument for, at Kongehuset godt kan involvere sig i regnbuesagen uden at træde ind på den politiske arena.

Så hvorfor ikke gå hele vejen og dukke op til kampen mellem Danmark og England med et eller andet regnbuefarvet? Det kunne være et armbind, en bluse eller en ørering. Stå ved den nye position, det danske kongehus har antaget.

Nogen ville måske blive forarget, men langt de fleste ville hylde det danske kongehus' mission. Og som Kronprinsessen selv siger, så er regnbuerettigheder ikke noget, vi er uenige om.

Det er noget, vi står sammen om.