Efter radiotavshed om de kongelige børns skæbne på Herlufsholm har Kongehuset fredag meldt ud, at de står i 'svære overvejelser'.

Det gør de i et opslag på Instagram, hvor de samtidig slår fast, at de endnu ikke har taget en beslutning, men afventer de rapporter, der er ved at blive lavet på den skandaleramte kostskole.

B.T.'s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen fortæller, at Kronprinsparret nu netop har gjort det, der skulle til for at mane de kritiske røster mere til ro.

»Det klæder kronprinsparret at melde noget mere ud om deres tanker. Der er ingen tvivl om, at de er meget mærkede af den storm, de står i, og at folks reaktioner påvirker dem. Det var faktisk også det, jeg foreslog dem: At forklare hvorfor det er svært.«

Jacob Heinel Jensen har tidligere påpeget, at det royale par lige nu står i en svær situation, hvor de skal vælge mellem familien eller kongehuset.

Han er dog ikke overbevist om, at det er nok med den nye udmelding.

»Når det så er sagt, så tror jeg, det bliver svært at lukke den med et opslag på de sociale medier, fordi de stadig ikke har svaret på de relevante spørgsmål, medierne har. Men det er klart, at de forsøger at købe mere tid,« lyder det.

I opslaget slår Kronprinsparret fast, at der endnu ikke er taget en beslutning, men at de er opmærksomme på deres forpligtelser som royale og den situation, de står i.

»Som alle andre forældre ønsker vi at gøre det bedste for vores børn. Samtidig er vi bevidste om vores særlige position som Kronprinspar. Her og nu kender vi ikke alle svarene. Som familie har vi brug for mere viden for at kunne tage den rigtige beslutning for vores børn.«

Det forventes, at den interne rapport om forholdene på Herlufsholm er klar om få uger.