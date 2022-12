Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Efter 70 år med dronning Elizabeth blev der søndag skrevet historie i Storbritannien, da kong Charles holdt sin første juletale.

Og det var en blandet fornøjelse, lyder det fra B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen.

»Den lever op til forventningerne og er også det, jeg havde regnet med – at han ville træde i karakter som monark, og så skal man ikke gå ned ad alle mulige veje, og det gjorde han heller ikke,« siger Jacob Heinel Jensen.

Han kalder talen 'lidt kedelig', men også 'historisk', da det var første gang nogensinde, at en mandlig britisk monark har holdt en tv-transmitteret tale.

Stort set hele den britiske kongefamlie – pånær Harry og Meghan – var søndag en tur i kirke ved deres landejendom Sandringham. Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Stort set hele den britiske kongefamlie – pånær Harry og Meghan – var søndag en tur i kirke ved deres landejendom Sandringham. Foto: TOBY MELVILLE

I talen, som varede omkring syv minutter, takkede kongen blandt andet briterne for den store støtte, som den britiske kongefamilie havde fået, efter dronning Elizabeth døde i september.

Samtidig roste han også sundhedspersonalet og andre briter, der har gjort en stor indsats for at støtte de trængende i en for Storbritannien svær tid, hvor også mange er blevet ramt af økonomisk usikkerhed.

»I forhold til dronning Margrethes tale herhjemme, så er den jo noget mere på de store klinger, og det bliver aldrig sådan helt konkret. Der er meget få konkrete ting, man kan gribe fat i,« siger Jacob Heinel Jensen og tilføjer, at der ikke helt var samme kant på kong Charles' tale.

»Selvfølgelig kommer han ikke uden om at hylde sin mor, og så bliver han også brugt som en eller anden form for samlingspunkt for briterne i en meget, meget svær tid, hvor det sejler i England, men han får det jo igen sagt på sådan en meget royal måde, hvor han takker personalet, der står klar til at hjælpe, og de mennesker, der hjælper folk i nød.«

Kong Charles med sin kone, dronningegemalinde Camilla. Foto: DANIEL LEAL Vis mere Kong Charles med sin kone, dronningegemalinde Camilla. Foto: DANIEL LEAL

Den lidt kedelige og ret sikre tale er dog måske en meget god taktik for den nye britiske konge, da han netop tidligere har fået en del kritik for at blande sig for meget i politiske anliggender.

»Han er begyndt at minde mere og mere om sin mor. Det eneste, jeg griber lidt fat i, er, at han ikke kun taler om, at det er den kristne tro, der skal lægges vægt på, men at det er alle trosretninger. Det er lidt Charles-agtigt, og det ville han sikkert være blevet kritiseret for for 20 år siden, men det er måske meget moderne, at han forsøger at få dem med, der udgør et kæmpe mindretal i England,« siger Jacob Heinel Jensen.

Selvom talen er helt efter bogen i forhold til forventninger, så undrer han sig dog over, at kongen slet ikke nævner sin søn prins Harry og dennes hustru Meghan, da de to ellers har skabt stor ballade i det britiske kongehus den seneste tid.

»Han får kun nævnt sin mor og William og Kate. Der er ikke nogen ord til Meghan og Harry overhovedet. Det er bare business as usual i kongehuset,« lyder det fra Jacob Heinel Jensen.