»De er gået i en form for totalkrig mod Buckingham Palace.«

Så kontant lyder vurderingen fra B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, efter den anden trailer til prins Harry og hertuginde Meghans kommende Netflix-dokumentar mandag kom ud.

Heri anklager prins Harry sin familie for at lække historier til pressen, og han siger, at familien ikke behandler kvinder ordentligt.

»Efter den anden trailer er kommet ud, står det ret klart for mig, at det her bliver en meget, meget vild tid for det britiske kongehus, for det er nogle meget alvorlige ting, som Harry og Meghan kommer frem med,« mener Jacob Heinel Jensen.

For ham er noget af det mest interessante, hvor konkrete beskyldningerne bliver, og hvis der nævnes navne, kan det i hans optik sende det britiske kongehus ud i en choktilstand.

Han er meget forundret over, at alt der her sker så tæt på dronning Elizabeths død, fordi han havde forventet, at der var foregået møder i kulisserne mellem prins Harry og hertuginde Meghan og resten af familien. Parret optrådte da også i offentligheden med kronprins William og kronprinsesse Kate, hvor de hilste på sørgende briter.

»Men der skal man bare huske, at kongehuse er eminente til at sælge sig selv som glansbilleder, men et billede kan ikke bruges til særlig meget, når vi ikke ved, hvad der er sket, og det tyder på, at intet er sket. Der har ikke været den form for forsoning, som vi allesammen ellers troede.«

Det er langt fra første gang, at prins Harry og hertuginde Meghan går til angreb på det britiske kongehus. I et tidligere interview med Oprah Winfrey, fortalte de om at have oplevet racisme i kongehuset.

Ifølge hertuginde Meghan var et højtstående medlem af kongehuset bekymret for deres søn Archies hudfarve.

Beskyldninger, som Buckingham Palace har afvist.

Men parret er altså ikke færdige med at lange ud.

»Og hvad får de ud af det? De får i hvert fald en masse millioner dollar ud af det, og de har brug for pengene, efter de er trådt ud af kongehuset,« siger Jacob Heinel Jensen og fortsætter:

»Men jeg tror også, at de føler sig så ramt af hele Megxit (deres afgang fra kongehuset, red.), at de har brug for at komme til orde. De føler, at pressen vendte sig mod Meghan, og at kongehuset måske havde noget med det at gøre. Så det er hævn for det, der er sket, som de bebrejder offentligheden og kongehuset for.«