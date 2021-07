At dronning Margrethe onsdag ikke har kunnet lande på Færøerne, kommer i kølvandet på et år, der kan kaldes et »katastrofeår« for dronningen.

Sådan siger B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen.

»Jeg kan ikke huske, hvornår det sidst er gået så galt. Hvis man er en smule troende, ville der nok være noget i universet, der siger, at hun ikke skal tage afsted. Alt går galt lige nu.«

Jacob Heinel Jensen taler ind i en større kontekst.

Jacob Heinel, B.T.s royale korrespondent. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jacob Heinel, B.T.s royale korrespondent. Foto: Bax Lindhardt

Sidste år fyldte vores majestæt 80 år, hvilket ikke kunne blive fejret på grund af coronapandemien. Derudover blev flere af dronningens officielle pligter enten udsat eller aflyst.

Også Hendes Majestæts sommertogt anno 2020 blev aflyst.

Senest skete det så, at kongeskibet Dannebrog er blevet ramt af maskintekniske problemer ud for Frederikshavn, hvorfor det ikke var muligt at påbegynde den fire dage lange rejse til Færøerne i forbindelse med dronningens officielle besøg.

Et besøg, der nu yderligere er blevet forsinket.

Dronning Margrethe har haft et Tycho Brahe-år, mener B.T.s royale korrespondent. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Dronning Margrethe har haft et Tycho Brahe-år, mener B.T.s royale korrespondent. Foto: Liselotte Sabroe

Dronning Margrethe skulle onsdag være fløjet til Færøerne, men dårligt vejr betyder, at dronning Margrethes besøg på Færøerne onsdag ikke bliver til noget. Hendes fly kunne ikke lande.

»Det er ikke bare en Tycho Brahe-dag, hun har haft. Det er et Tycho Brahe-år,« siger Jacob Heinel Jensen, der også understreger, at de pludselige afbrydelser bestemt ikke behager dronningen.

»Det er meget ærgerligt. Dronningen kan godt lide de her ting. Nogle ville måske tænke 'fedt nok, så slipper jeg for at arbejde', men det gør hun ikke. Hun går op i det. Hun elsker at vise sin støtte.«

Ifølge Jacob Heinel Jensen står dronningen dog over for en vanskeligere opgave, når først hun lander på Færøerne.

»40 procent af befolkningen på Færøerne synes, det er problematisk, at besøget bliver til noget, når andre ting er blevet aflyst på grund af corona.«

»Hendes job er at samle Færøerne, men under corona har det været svært. Så i forvejen er det svært for Kongehuset at ramme den helt rigtige tone og melodi,« mener den royale korrespondent.

Det forventes, at dronning Margrethe lander på Færøerne torsdag.