Dronning Margrethe har valgt at trække sig som protektor for Hans Christian Andersen-prisen, der hvert andet år bliver uddelt til forfattere og illustratorer af børneboger.

Det oplyser Det Internationale Råd for Bøger for Unge (IBBY) tirsdag aften ifølge DR.

Et meget klogt valg af dronningen, mener B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen.

Valget om at trække sig kommer nemlig i kølvandet på, at den russiske illustrator og kunstprofessor Anastasia Arkhipova i september blev valgt som formand for juryen og dermed skal uddele prisen næste gang.

Den russiske repræsentant blev valgt seks måneder efter, at Rusland invaderede Ukraine.

Det har splittet IBBY-organisationen og fået blandt andet Sverige, Finland, Norge, Belgien, Estland, Letland og Litauen til at forsøge at få juryformanden til at træde tilbage.

Dog uden held. Og det er derfor, dronningen nu trækker sig som protektor:

»Og for en gangs skyld handler Kongehuset hurtigt,« lyder det fra Jacob Heinel Jensen, der fortsætter:

»Når det allerede er blevet en betændt sag mellem de forskellige medlemslande, ser det uheldigt ud, at hun er en del af det show. Det skal hun ikke være.«

Og især efter man også hørte Dronningen sende sin allerførste hilsen i nytårstalen til ukrainerne, hvor hun sagde, at hun 100 procent stod på deres side, siger den royale korrespondent.

Ifølge ham harmonerer det med de andre beslutninger, Kongehuset har truffet, omend nogle af dem har været lidt på bagkant:

»Det her kunne have været en af de sager, der kunne have endt med endnu en shitstorm for Kongehuset.«

Det var bare et spørgsmål om tid, før nogle andre fandt ud af, at hun sad der som protektor, mener Jacob Heinel Jensen:

»Der har Kongehuset handlet hurtigt og lidt i stilhed. Og det er meget klogt gjort - for en gangs skyld.«

Jacob Heinel Jensen regner også med, at de må have lært noget af de andre skandaler, der udspillede sig i 2022.

»Sagen om Kongehusets tilknytning til Ecco var et ret stort problem for dem, fordi de ikke kunne finde ud af, hvordan de skulle håndtere den sag.«

»Der gik for lang tid, og kronprinsen og de andre kom på glatis, når vi stillede spørgsmål. Det vil de gerne undgå. Dronningen har fået rigeligt kritiske spørgsmål for tiden.«