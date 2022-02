I årevis var hun »den anden kvinde.« Prinsens hemmelige kærlighed og den nærmest dæmoniske elskerinde, som i manges øjne ødelagde ægteskabet mellem Charles og Diana.

Inden for få år bliver Camilla Parker Bowles briternes næste dronning.

Og det er en både klog, kontroversiel og moderne beslutning, at dronning Elizabeth nu slår fast, at hendes svigerdatter – hertuginden af Cornwall – får titel af »Queen Consort«, når hun engang i fremtiden ikke selv er her længere.

Det mener B.T.'s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, om udmeldingen i anledning af den britiske monarks 70 års regentjubilæum.

(Arkivfoto) Foto: JACOB KING Vis mere (Arkivfoto) Foto: JACOB KING

»Nu får man endelig afklaret, hvad Camillas rolle egentlig skal være. Dronning Elizabeth gør klogt i at fortælle befolkningen, at Camilla skal være dronning,« siger han og tilføjer, at beslutningen også skal ses i lyset af prins Andrews skandaler og turbulensen om Harry og Meghans exit.

»Det siger alt om, hvor det britiske kongehus er lige nu. At Charles og Camilla lige nu er det bedste og mest stabile bud på en konge og dronning siger en hel del om den krise, det britiske monarki befinder sig i. Det er ret vildt.«

Da prinsesse Diana i det legendariske BBC-interview tilbage i 1995 sagde de berømte ord om, at der var tre i det royale ægteskab, var det Camilla Parker Bowles, hun hentydede til.

Dengang var det utænkeligt, at prins Charles ungdomskæreste og livslange kærlighed en dag skulle blive dronning.

Prinsesse Diana, da hun i 1995 gav det ikoniske interview til BBC's Martin Bashir. Foto: - Vis mere Prinsesse Diana, da hun i 1995 gav det ikoniske interview til BBC's Martin Bashir. Foto: -

Det var det også i 2005, da Charles og Camilla – flere år efter Dianas tragiske død – endelig fik papir på hinanden.

I mange år var Camilla Parker Bowles en torn i øjet på mange briter.

»Set med 2022-øjne havde mange sikkert ønsket, at Charles og Camilla var blevet gift helt fra starten. I et nutidigt perspektiv er hun ikke kontroversiel. Hun har tværtimod været en meget stabil figur og en god kone for Charles,« siger Jacob Heinel Jensen og tilføjer:

»I dag står Camilla som en meget stærk og populær karakter i det britiske kongehus.«

Prins Charles og hertuginde Camilla, da de blev gift i april 2005. Foto: ALASTAIR GRANT Vis mere Prins Charles og hertuginde Camilla, da de blev gift i april 2005. Foto: ALASTAIR GRANT

Gennem årene har der været spekuleret i, om briterne ville springe et led over, når den 95-årige dronning Elizabeth engang dør.

De gisninger tager dronningen helt luften ud af med sin seneste udmelding, understreger Jacob Heinel Jensen.

»Det ville jo være et brud på traditionen, og dronning Elizabeth er – som også vores egen dronning – traditionsbunden og indstillet på at være regent, til hun ikke er her mere. Derfor er det også naturligt for hende, at det er hendes søn, der skal overtage tronen efter hende.«

Traditionelt har skilsmisser været problematiske for den britiske kongefamilie. Den anglikanske kirke – som Dronningen er overhoved for – accepterer ikke skilsmisser eller at fraskilte bliver gifte igen.

Sådan så det ud i 1981, da den purunge Lady Diana blev gift med prinsen af Wales. Foto: - Vis mere Sådan så det ud i 1981, da den purunge Lady Diana blev gift med prinsen af Wales. Foto: -

Samtidig har de enkelte medlemmer af Winsor-klanen personligt haft svært ved at leve op til idealet om »at elske og ære til døden os skiller.«

At en fraskilt prins, der er gift med en fraskilt kvinde, som han havde en affære med i årevis, er det bedste bud til at føre monarkiet sikkert ind i fremtiden, finder Jacob Heinel Jensen opsigtsvækkende, men også meget moderne.

De seneste år har været endog meget turbulente for det britiske monarki.

Dronningens næstyngste søn er anklaget for overgreb på en af rigmandens Jeffrey Epsteins sexslaver, og prins Harry og hertuginde Meghan smækkede gevaldigt med døren, da de valgte at melde sig ud af den kongelige familie.

(Arkivfoto) Foto: VICKIE FLORES Vis mere (Arkivfoto) Foto: VICKIE FLORES

»I det perspektiv er en fraskilt mand, der er gift med en fraskilt kvinde, faktisk noget af det mindst kontroversielle,« siger Jacob Heinel.

»Udmeldingen kommer på det perfekte tidspunkt midt i skandalerne. Nu er der brug for stabilitet i det britiske kongehus.«