I den britiske forfatter J. R. R. Tolkiens bog 'Hobbiten' var det dragen Smaug, som sad på en kæmpe formue af guld.

Men i dagens Storbritannien er dragen skiftet ud med det britiske kongehus og guldet med de to hertugdømmer Cornwall og Lancaster.

I årevis har de to hertugdømmer været til debat. Kronen, som ejer dem, driver dem ganske effent. Her er landbrugsjorde, hoteller, middelalderborge, kontorer, butikker og nogle af Londons mest eksklusive ejendomme. Og det er der penge i. Ifølge The Guardian har de to hertugdømmer i perioden fra 1952 til 2022 haft en samlet indkomst på mere end 10 milliarder kroner, som er gået til nu afdøde dronning Elizabeth og hendes ældste søn kong Charles.

Penge, som Kongehuset hverken skal betale selskabs- eller kapitalgevinstsskat af.

Penge, som Kongehuset tjener oven i den skyhøje apanage, som allerede med afstand er den højeste blandt Europas kongehus.

Som en ekstra bonus skal der ikke betales arveafgift, når hertugdømmerne går fra den ene royale ejermand til den næste.

Derfor er de to hertugdømmer så omstridte. Kronen holder fast i, at indtægterne er private. De siger dog også, at indkomsten i høj grad bruges på de kongeliges pligter, offentligt arbejde og velgørenhed. Der er dog aldrig fremlagt en konkret og detaljeret oversigt over, hvordan pengene bruges.

Mange parlamentsmedlemmer har gennem tiden sat spørgsmålstegn ved ordningen og i stedet foreslået, at pengene går til statskassen. Men ordningen er forblevet uændret, og imens er værdien af hertugdømmerne kun vokset.

B.T.s royale korrespondent, Jakob Heinel Jensen, bemærker, at The Guardian er en avis, som generelt set er modstander af det britiske kongehus.

Han mener dog også, at det kan virke grådigt, at det britiske kongehus får så mange offentlige midler af statskassen, mens de samtidig skummer fløden fra deres hertugdømmer.

»Det er nogle voldsomme summer, og selvom det britiske kongehus er gigantisk stort og selvfølgelig også koster mange penge, så klinger det en smule hult, når man samtidig tidligere nærmest har bedt om flere penge fra skatteyderne, mens de har haft de her enorme indkomster ved siden af,« forklarer han og fortsætter:

»Det vidner om et ekstremt svulstigt kongehus, som på ingen måde følger tendenser i andre europæiske kongehuse, hvor man i hvert fald siger, at man ønsker at slanke. De andre monarker rundt om i Europa kan godt læse tidsånden, og den går i retning af, at man ikke ønsker et helt vulgært kongehus, som man gjorde det for flere hundrede år siden.«

Af samme grund tror han heller ikke på, at det ville gå i Danmark, hvis vores royale familie havde en lignende sideindtægt, som de – udover apanagen – kunne putte i lommerne.

»At de (det britiske kongehus, red.) holder krampagtigt fast i så enorm en formue og siger, at det er privat, det tror jeg simpelthen ikke var gået i Danmark. Du kan se, hvordan vi reagerer herhjemme, når vi finder ud af, Kronprinsparret har en skihytte til over ti millioner. Så siger vi 'hov'. Vi vil gerne have, at de royale skal være ophøjede, men det må ikke slå over i et helt eksorbitant overforbrug.«

