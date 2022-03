Det belgiske kongepar, kong Filip og dronning Mathilde, har valgt at åbne deres hjem for ukrainske flygtninge.

Ifølge det belgiske medie vrt.be vil kongefamilien lade flygtninge flytte ind på to af de 70 slotte, som den Kongelige Fond i Belgien råder over.

En handling som det ville klæde det danske kronprinspar og dronning Margrethe at lade sig inspirere af, mener B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel.

»Den kongelige familie har det, som flygtningene mangler – nemlig masser af plads. Det er ikke, fordi jeg tænker, dronningen skal have en ukrainsk familie ved siden af sig i kongehusets soveværelse,« siger han og tilføjer:

Kong Filip og dronning Mathilde af Belgien har åbnet nogle af deres slotte for ukrainske flygtninge.

»Men der findes masser af andre muligheder. For eksempel står Sorgenfri Slot mere eller mindre øde hen. Der er jagthytten i Trend og kronprinsparret har en skihytte i Verbier.«

Slottet i Sorgenfri har for eksempel stået tomt siden arveprinsesse Caroline Mathilde døde i 1995.

Jacob Heinel er imponeret over hvordan det belgiske kongepar på den her måde 'tænker ud af kassen'.

»Det ville skrive sig ind i historiebøgerne, hvis det samme gjorde sig gældende i Danmark,« siger han.

Sorgenfri Slot har mere eller mindre stået tomt, siden arveprinsesse Caroline Mathilde døde i 1995.

På et pressemøde torsdag sagde udlændinge og integrationsminister, Mattias Tesfaye:

»Vi står potentielt overfor den største tilstrømning af mennesker siden afslutningen på Anden Verdenskrig.«

Indtil videre har regeringen og kommunerne planlagt at kunne modtage cirka 20.000 ukrainere i Danmark, men det tal kan meget vel blive ‘markant højere’, sagde Mattias Tesfaye.

Den situation ser Jacob Heinel som en unik mulighed for, at hele det danske samfund kan vise samfundssind.

Dronning Margrethe under sit regent jubilæum 14. januar 2022. Siden har Europa forandret sig markant.

»Samfundet - fra top til bund - kan være med til at hjælpe og kongefamilien har en enestående mulighed for at hjælpe – fordi de har så meget plads,« siger han.

Den danske kongefamilie har allerede vist handlekraft i forhold til krigen og den medfølgende flygtningekrise i Ukraine. Under indsamlingen ‘Sammen for Ukraine’ donerede dronning Margrethe og kronprinsparret en million kroner.

I den forbindelse sagde dronning Margrethe:

»Der er krig i Europa igen. Det gør mig uendelig trist at være vidne til det, der nu sker i Ukraine. Det fremskridt og det håb, som blomstrede overalt i Europa efter Berlinmurens fald, smuldrer nu for øjnene af os.«