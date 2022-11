Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det officielle Danmark bliver væk fra VM i Qatar, og det samme gør Kongehuset – i hvert fald som minimum, indtil en ny regering for landet er på plads.

Det står fast efter søndagens udmeldinger fra henholdsvis fungerende kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen og Kongehuset, som følger den linje, som den fungerende regering har udstukket.

En beslutning, som B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, kalder for den helt rigtige.

»Hvis Kronprinsen var taget afsted, så ville den handling alene i sig selv være politisk, når regeringen ikke tager afsted, så selvfølgelig kunne kronprins Frederik ikke tage til Qatar. Men det har nok stået rimelig klart hele tiden, at det ville se ret vanvittigt ud, hvis han tog afsted til det VM,« siger han.

Jacob Heinel Jensen, journalist på B.T. og B.T.s royale korrespondent. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jacob Heinel Jensen, journalist på B.T. og B.T.s royale korrespondent. Foto: Bax Lindhardt

Ikke mindst, da kronprinsparret ifølge Jakob Heinel Jensen har slået sig op på en ting som lige præcis menneskerettighederne. Af den grund mener han også, at det ville se fuldstændig malplaceret ud, hvis kronprins Frederik skulle »rende rundt i en slyngelstat i ørkenen.«

»Så ville vi igen have den diskussion, som vi har haft flere gange i år, om, hvorvidt kronprinsparret rent faktisk efterlever de mærkesager, de selv står for, så selvfølgelig er det eneste rigtige at blive hjemme.«

Jacob Heinel Jensen vil gerne rose Kongehuset for, at de er kommet frem til den rigtige beslutning – især nu, hvor Regeringen ikke har ville træffe beslutningen på deres vegne.

Han er dog ikke imponeret over Kronprinsens udmeldinger gennem forløbet.

»Det har været et uskønt forløb set med de kommunikationsmæssige briller. Her tænker jeg specielt på de gange, hvor Kronprinsen selv har udtalt sig om, at det for ham er sporten, der kommer først, og at han følger landsholdet der, hvor de er. Der kunne han godt have sagt et eller andet om, at menneskerettigheder selvfølgelig også er noget, der er vigtig for ham og Danmark,« forklarer Jacob Heinel Jensen og slår fast.

»Det kunne Kronprinsen godt have sagt uden at blive anklaget for at være politisk.«