Vi kender alle historien om firmaets mand. Ham, der altid roser virksomheden og cheferne, og ham, som altid kommer til tiden. Sirligt sørger han for at udføre sit arbejde med stor pli og pligt.

Men så kommer svære tider.

Virksomheden må skære ned, og firmaets mand ryger i en fyringsrunde. Fortabt og identitetsløs står han på gaden med hatten i hånden.

Den mand er prins Joachim.

I hvert fald hvis vi omtaler Kongehuset, som de gør i Storbritannien. Som 'The Firm'.

Joachim blev i sin tid tildelt apanage – 300.000 kroner om måneden. For de penge klippede han snore og udførte det protektionsarbejde, som Dronningen, prins Henrik og Kronprinsen ikke kunne overkomme. Det gjorde han med stor stolthed. Prinsen gjorde, hvad han skulle. Han holdt på de royale tiltaleformer, og han var stolt af at repræsentere det kongehus, han blev født ind i.

Han tjente militæret. I 1988 blev han sergent, i 1989 løjtnant, i 1990 premierløjtnant og i 2015 oberst af reserven.

Men tiderne skiftede.

Prins Joachim blev skilt fra Alexandra i 2004. Foto: Keld Navntoft Vis mere Prins Joachim blev skilt fra Alexandra i 2004. Foto: Keld Navntoft

Daværende prinsesse Alexandra skulle ud af vagten efter skilsmissen, og med sig fik hun en pose penge. Årpenge. Så blev kronprins Frederik gift med Mary, og prins Joachim fandt kærligheden på ny med Marie. Tilsammen fik brødrene hele otte børn. Prins Joachim fik prins Felix og prins Nikolai med Alexandra, og prins Henrik og prinsesse Athena med Marie. Kronprinsparret fik prins Christian, prinsesse Isabella, prins Vincent og prinsesse Josephine.

En gigantisk royal ekspansion var en realitet.

Det stod klart for Amalienborg, at man ikke kunne bede befolkningen om at finansiere et så stort kongehus i fremtiden. Der ville heller ikke være arbejde nok. Der er bare ikke så mange snore, der skal klippes i lille Danmark. Det blev besluttet, at tronarvingen prins Christian var den eneste, der kunne regne med at komme på finansloven.

Således blev fremtidens kongehus grundlagt. Det skulle være mindre svulstigt og mere slankt.

Kronprinsparret har fire børn, Christian, Isabella, Vincent og Josephine. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kronprinsparret har fire børn, Christian, Isabella, Vincent og Josephine. Foto: Mads Claus Rasmussen

Men det blev også tydeligt for enhver, at prins Joachim stod med et ben i fortiden og et ben i fremtiden – og at hans position var under pres. På trods af sin høje apanage blev pligterne færre og færre. Magten i Kongehuset blev centraliseret omkring Kronprinsparret. Prins Joachims hof blev nedlagt – og så kom bomben: Hans dage i Danmark var talte, og han blev sendt til Frankrig.

Selvom det hed sig, at det var Joachims eget ønske, var det en sandhed med modifikationer. Virkeligheden er, at han ikke havde noget valg. Han var ikke et ønsket aktiv for det danske kongehus længere. Prinsesse Marie sagde sandheden, da jeg mødte hende ved Chateau de Cayx i sommeren 2020:

»Det er ikke altid os, der bestemmer. Jeg synes, det er vigtigt at vide.«

Rigtig mange er – forståeligt nok – trætte af at lytte til royal klynk, men alle har ret til at blive hørt. Jacob Heinel Jensen, B.T.'s royale korrespondent

Med andre ord: Magtfulde kræfter i Kongehuset ville af med prins Joachim og prinsesse Marie.

Nu taler parret helt åbent om konflikten i det franske magasin, Point De Vue.

»Mellem os er det mere kompliceret. Kronprinsen skal blot følge tingenes gang. Men intet er defineret for nummer to og vedkommendes hustru, hverken på skrift eller i tale. Min far stiftede bekendtskab med samme utilfredsstillelse og formåede aldrig at få klargjort sin plads i kongefamilien. Men det er ikke altid nemt. Vi må finde ud af det selv, samtidig med at man holder sig inden for rollen som nummer to i rækken,« sagde prins Joachim.

Skal prins Joachim fortsat modtage sin apanage på 3,8 millioner kroner årligt?

Interviewet ramte som en bombe i Danmark forleden, og den detonerede blot tre dage før prins Christians konfirmation. På de sociale medier var der delte meninger om prins Joachims tanker.

Rigtig mange er – forståeligt nok – trætte af at lytte til royal klynk, men alle har ret til at blive hørt. Jeg synes, at det er befriende med ærlig snak fra det normalt ret lukkede kongehus. Prins Joachim er utilfreds, og vi må tage en seriøs debat om prins Joachims fremtid.

Lige nu modtager han apanage på 3,8 millioner kroner om året – men han arbejder reelt ikke for Kongehuset. Han arbejder flittigt for Danmark som forsvarsattaché i Paris. Det er et job, der normalt indbringer 1,2 millioner kroner i løn plus udgifter til bolig. Dermed er prinsen altså voldsomt overbetalt. Det kan vi ikke komme udenom.

Prins Joachim vil givetvis være uenig, for han har altid regnet med, at hans apanage er for livet. Det er faktisk ikke så mærkeligt, for det var det, man stillede ham i udsigt. Nu føler Joachim formentlig, at jorden brænder under ham.

Joachim, 51, arbejder nu som forsvarsattaché ved den danske ambassade i Paris. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Joachim, 51, arbejder nu som forsvarsattaché ved den danske ambassade i Paris. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det gør den også.

Grevinde Alexandra frasagde sig i sommeren 2020 sin apanage på 2,6 millioner kroner. Hun så skriften på væggen i god tid. Prins Joachim bør gøre det samme – den folkelige opbakning til hans årpenge er væk, og spørgsmålet er, hvad der sker den dag, Dronningen ikke er her længere.

Jeg hører, at det ekstremt usandsynligt, at vores kommende dronning Mary – som de facto kommer til at styre fremtidens kongehus – pludselig vil give prins Joachim en ny rolle. Det har hun intet ønske om.

Firmaets mand ved formentlig godt, at han er dead man walking – men han kan stadig nå at trække sig i tide og dermed gå med æren i behold.

Desværre for Joachim er det nok den eneste udvej.