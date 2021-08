Er kronprinsparret virkelig så folkelige, som vi gerne vil tro? Eller bliver vi ført bag lyset af hoffets spindoktorer?

Mens børnene var små, så vi kronprins Frederik og kronprinsesse Mary cykle rundt med de royale rollinger på christianiacykler. Billederne gik verden rundt, og danskerne hyldede parret for både at være kongelige og nede på jorden.

Kombinationen har medvirket til, at kronprinsparret er blevet de mest populære figurer i det danske kongehus. Kronprins Frederik kan nærmest gå på vandet og sidder solidt på førstepladsen i den store royale popularitetskonkurrence. 78 procent af danskerne synes 'godt' eller 'meget godt' om Kronprinsen, ifølge en YouGov-måling for B.T.

Danskerne belønner i disse år parret for det royale men jordnære brand, de har brugt de seneste 20 år på at bygge op. Men spørgsmålet er bare, om vores forestilling om parret rent faktisk holder.

Kongehuset har denne sommer sat alle sejl til, at Kronprinsens popularitet skulle have et boost. Han har brugt sin position til at samle danskerne – både under EM og til OL. Kamp efter kamp har Kronprinsen fulgt de danske drenges succes i EM-slutrunden – og under OL har han flittigt brugt de sociale medier til at vise sin støtte til de danske atleter.

Samtidig har Kronprinsen sat seerrekord med sin medvirken i DRs successerie 'Nak og æd'. Hele 825.000 danskere fulgte med, mens Jørgen Skouboe og Nikolaj Kirk tog Kronprinsen med på sikahjortjagt.

Alle disse ting har været med til at fremstille Kronprinsen som en mand, der er helt i øjenhøjde med danskerne.

I Nak & Æd er der altid tid til en øl, en pibe og en sludder for en sladder. Foto: DRTV Vis mere I Nak & Æd er der altid tid til en øl, en pibe og en sludder for en sladder. Foto: DRTV

Men vi glemmer bare, at sandheden også er en anden.

For kronprinsparret lever en elitær tilværelse, som ingen kan matche. Når de ikke er på deres slotte, holder de ferie i Skagen, i Tisvildeleje og i glamourghettoen Verbier i Schweiz. Det er bestemt ikke her, de fleste danskere kommer. Det er steder, hvor jetsettet holder vilde champagnefester, mens de fræser rundt i deres dyre biler, som koster mere end en gennemsnitsfamilies bolig.

Da kronprinsparret sendte deres børn på Tranegårdsskolen i 2011, blev parret ellers hyldet for at sende de royale børn i en traditionel dansk folkeskole – også selvom skolen ligger i 2900 Hellerup.

Men tiderne skiftede.

I 2019 meddelte kronprinsparret, at alle fire børn skulle sendes på international privatskole i Verbier, og i foråret 2021 kom det frem, at prins Christian skulle på Herlufsholm. I begyndelsen af august begyndte han så på den elitære kostskole, der koster 157.000 kroner årligt, og her skal han gå i hele sin gymnasietid.

Sådan så det ud, da kronprinsparret sendte deres børn i privatskole i Verbier, Schweiz. Foto: VALENTIN FLAURAUD Vis mere Sådan så det ud, da kronprinsparret sendte deres børn i privatskole i Verbier, Schweiz. Foto: VALENTIN FLAURAUD

Prins Christians nye skolekammerater er børn af forældre på toppen af det danske samfund, og en af hans nye skolekammerater er Holger Skeel – søn af kammerherre og hofjægermester Jørgen og hustruen Malou Skeel.

Danskerne bakker faktisk op om skolevalget. I en ny YouGov-undersøgelse for B.T. siger hver tredje, at de bakker op om prins Christians kostskoleophold på Herlufsholm.

Tallet viser, at Kongehusets kommunikationsstrategi virker.

Man har formået at skabe et billede af et folkeligt kronprinspar, selvom de lever et ganske elitært liv, og således kan danskerne sagtens sluge de dyre kostskoler og rigmandsghettoer. Det betyder intet – simpelthen fordi Kronprinsen virker nede på jorden, når han laver fjernsyn og står halvfuld på Bøgescenen til Skanderborg Festival.

Det er intet mindre end genialt.