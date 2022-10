Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De to bemærkninger fra prinsesse Marie var nok korte, men de var særdeles velovervejede og havde en tydelig hensigt.

»Jeg kan ikke tolke det som andet end et angreb på kronprinsesse Mary, det var en direkte besked,« vurderer B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen.

Det var, da B.T. lørdag mødte prins Joachim og prinsesse Marie i Paris, at ordene faldt. Læs interviewet her

Her udlagde parret deres fælles reaktion på, at ingen af deres børn ved årets udgang længere kan kalde sig prinser og prinsesser.

B.T. mødte lørdag prins Joachim og prinsesse Marie i Paris. Foto: Bax Lindhardt Vis mere B.T. mødte lørdag prins Joachim og prinsesse Marie i Paris. Foto: Bax Lindhardt

Men prinsesse Marie sagde også:

»Athena bliver mobbet i skolen,« lød det om den 11-årige datter.

»Den her sag handler om børns vilkår,« blev det konkluderet.

Ifølge Jacob Heinel Jensen er de to formuleringer værd at bide mærke i. Ikke mindst med tanke på, at kronprinsesse Mary netop har mobning og børns generelle trivsel som mærkesager i eksempelvis Mary Fonden.

»Marie har jo haft flere dage til at tænke over, hvad hun gerne ville sige, efter at det kom frem, at titlerne var blevet taget fra børnene. Så det nok nøje udvalgt,« siger B.T.s royale korrespondent:

»Det er klart, at når hun griber noget som mobning og decideret bruger udtrykket ‘børns vilkår’ kan man ikke tolke det anderledes end, at hun vil gøre opmærksom på, at Kongehuset – og altså Kronprinsessen – lige skal være opmærksom på, hvad det er for nogle værdier, man står for udadtil.«

Kronprinsesse Mary er særdeles aktiv i kampen for børns trivsel. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kronprinsesse Mary er særdeles aktiv i kampen for børns trivsel. Foto: Mads Claus Rasmussen

Eller sagt med andre ord: Kronprinsesse Mary, der offentligt har bakket op om beslutningen vedrørende fjernelsen af titlerne, bliver fra Paris advaret mod at fremstå dobbeltmoralsk – som kritikken fra offentligheden også lød i forbindelse med skandalerne omkring kostskolen Herlufsholm tidligere på året.

»Det er jo det prinsesse Marie og prins Joachim vil gøre opmærksom på med det her: At kongehuset har værdier og derfor skal huske selv at efterleve dem. 'Walk the talk',« siger Jacob Heinel Jensen.

Spørgsmålet er så, om det virker at tage den royale families interne stridigheder i fuld offentlighed.

Tidligere på ugen viste en afstemning blandt B.T.s læsere tidligere på ugen, at der var opbakning til dronning Margrethes beslutning – men B.T.s royale korrespondent har bemærket, at der er sket noget i de seneste dage, efter at prins Joachim og prinsesse Marie har udtalt sig om sagen.

Er det i orden, at prins Joachims og prinsesse Maries børn mister deres titler som prinser og prinsesse?

»De klæder jo Kongehuset af lige nu ved at sige: 'Vi er blevet gjort uret og er blevet dårligt behandlet'. Lige nu fremstår Kongehuset som koldt, og jeg synes i højere grad end tidligere på ugen, at flere nu abonnerer på den holdning, at Kongehuset skal til at vise lidt varme,« siger Jacob Heinel Jensen:

»Jeg kan godt tro, at sympatien kan tippe, nu hvor der er kommet følelser på banen.«