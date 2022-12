Lyt til artiklen

Årets sidste store spørgsmål: Hvad siger dronning Margrethe i sin nytårstale?

Traditionen tro holder Dronningen tale til nationen nytårsaften klokken 18.

Talen bliver som altid til i et samarbejde med Statsministeriet, og derfor er der særligt tre emner, som dronning Margrethe helt sikkert vil komme ind på, hvis man spørger B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen.

»Det er fuldstændig utænkeligt, at hun ikke vil tale om krigen i Ukraine, inflationen og energikrisen, som danskerne står overfor. Det er ting, der bliver født ovre i Statsministeriet, og som Dronningen så siger,« lyder det fra Jacob Heinel Jensen, der er mere spændt på, om Dronningen endnu en gang vil tale om klimaet.

»Jeg kunne forestille mig, at man efterhånden må sidde ovre i Statsministeriet og tænke: 'Er det virkelig en god ide at sende Dronningen i byen som en kæmpe klimakriger, når hun selv ikke efterlever det?'.«

Han uddyber:

»Vi så jo blandt andet, hvordan hun for nylig sendte en chauffør i en Audi 2.600 km ned igennem Europa og over til England, for at hun kunne blive transporteret rundt på en privat ferie. Jeg kunne godt forestille mig, at der sidder folk i Statsministeriet, som tænker: 'Måske det bliver for tykt at sende hende i byen med de her klimabudskaber, fordi vi jo hvert år kan se, dobbeltmoralen skriger til himlen'.«

Jacob Heinel Jensen tror, at hun derudover vil bringe en joker på banen – et emne man ikke havde regnet med.

Dronning Margrethe har holdt nytårstale siden 1972. Foto: RITZAU SCANPIX DENMARK Vis mere Dronning Margrethe har holdt nytårstale siden 1972. Foto: RITZAU SCANPIX DENMARK

»Det kan være alt fra ensomhed til stress. Jeg tror også, at hun vil blive brugt til at tale danskerne lidt til ro.«

Han fortsætter:

»Undersøgelser viser, at mange danskere er bekymrede for fremtiden i forhold til økonomien – om der kommer en recession. Her kan Dronningen være et fantastisk instrument til at sige: 'Ro på, det skal nok gå. Vi har været igennem kriser før'.«

Det helt store spørgsmål vil dog være, om dronning Margrethe kommer til at nævne den aktuelle krise i Kongehuset.

Ifølge Jacob Heinel Jensens kilder har dronning Margrethe endnu ikke haft kontakt med prins Joachims børn, efter at det tidligere i år kom frem, at de fra nytår vil miste deres prinse- og prinsessetitler.

»Jeg tror, at der er mange, der vil blive meget skuffet, hvis hun ikke rækker ud til familien på den ene eller anden måde. Alle ved jo, at det har været et vildt kriseår i Kongehuset, så jeg tror, at hun bliver nødt til at imødekomme det i sin nytårstale,« lyder det fra Jacob Heinel Jensen.

Han fortsætter:

»Hun vil ikke gå ned i detaljer. Og det er ikke utænkeligt, at hun blot gentager det, hun sagde i pressemeddelelsen – at hun er ked af måden, børnene har reageret på.«

Dronning Margrethe med prins Joachims familie, da prinsesse Isabella blev konfirmeret 30. april. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Dronning Margrethe med prins Joachims familie, da prinsesse Isabella blev konfirmeret 30. april. Foto: Bax Lindhardt

Jacob Heinel Jensen tilføjer:

»Men man skal samtidig tænke på, at hun også kan komme til at skyde sig selv i foden, hvis hun går ind i sagen om prins Joachims børn. I og med at hun stadig ikke har været i dialog med dem, vil det se ud, som om hun kun kommunikere til sin familie via medierne – og det kan give bagslag.«

Dronning Margrethe kunne tidligere i år fejre sit 50-års regentjubilæum.

Hun fylder 83 år til april, men den største overraskelse vil ifølge Jacob Heinel Jensen være, hvis hun i sin tale pludselig begynder at tale om at trække sig tilbage.

»Hun kommer aldrig til at abdicere, men jeg ved ikke, om det er utænkeligt, hvis hun talte om at ville drosle ned. Vi står eksempelvis over for et statsbesøg i Indien i det kommende år. Det er en lang rejse for Dronningen, og der kan hun bruge nytårstalen til at sige, at nogle opgaver vil passe bedre til kronprinsparret. Men det vil være en overraskelse, hvis hun begynder at tale om det.«

