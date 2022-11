Lyt til artiklen

Lørdag var Kongehuset for første gang officielt samlet, siden krisen om prins Joachims børns titler brød ud. Det skete, da sidste del af dronning Margrethes 50-års regentjubilæum skulle fejres på Københavns Rådhus.

De tre parter – prins Joachim og prinsesse Marie, kronprins Frederik og kronprinsesse Mary og endelig dronning Margrethe – ankom hver for sig, og ingen af dem udtalte sig til pressen.

B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, mener da heller ikke, at billederne fra ankomsten kan fortælle meget om, hvordan det indbyrdes forhold i kongefamilien er lige nu.

»Det er jo ikke sådan, at man kan se på dem, at noget er galt – men det er selvfølgelig også, fordi de ikke er blevet sat i en sammenhæng, hvor de skal stå og smile til hinanden,« forklarer han og fortsætter:

»Men den ville nok også være for tyk, hvis de gjorde det, fordi det ville være svært at tro på, at de her smil var ægte.«

Han tror heller ikke på, at det har været en let opgave for Kongehuset at få prins Joachim og prinsesse Marie med hjem til fejringen, efter de for blot få uger sigen fortalte til B.T., at forholdet til familien er kompliceret.

Dog ville et afbud også have været en voldsom afvisning af Dronningen og kronprinsparret.

»Det havde måske været for voldsomt, hvis man havde gjort det,« siger Jacob Heinel Jensen.

»Men for en måned siden havde det nærmest været utænkeligt, at prins Joachim og prinsesse Marie kom. Det har nok været meget vigtigt for Kongehuset, at de i det mindste bare kom. For det viser, at de i hvert fald er i stand til at hilse på og gå ved siden af hinanden.«

Netop det faktum, at familien for første gang i to måneder officielt set er samlet, er også, hvad den royale korrespondent primært hæfter sig ved.

For selvom det ikke nødvendigvis ser ud af meget, så var der, som Jacob Heinel Jensen pointerer, overhovedet ingen kontakt mellem familiemedlemmerne for blot én måned siden.

»Derfor er det altså også ret vildt, at det er lykkedes kongehuset at samle parterne. Jeg synes faktisk, at det er god stil, at prins Joachim og prinsesse Marie er kommet efter den behandling, de fik. Det cementerer også, at de gerne vil Kongehuset – de vil bare ikke finde sig i den behandling, de og deres børn har fået.«