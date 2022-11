Lyt til artiklen

Stemningen er tøet op mellem prins Joachim og resten af den royale familie.

Det stod klart, da B.T. mødte prinsen og prinsesse Marie ved den danske kirke i Paris fredag.

Her fortalte en smilende prins Joachim, at der var kommet bedre styr på kommunikationen mellem parterne efter krisen i Kongehuset om fratagelsen af prins Joachims børns titler.

»Der er meget, der skal arbejdes med. Kommunikation var det, der manglede. Nu har vi mødtes, og vi er på rette spor,« lød det.

Prinsesse Marie kunne også fortælle om en ny aftale i den royale familie.

»Vi er enige om i familien, at der skal være bedre kommunikation i fremtiden,« fortalte hun.

B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, er ikke i tvivl om, hvad meldingerne fra prinseparret betyder.

»Det er jo meget interessant, at prins Joachim siger, at der er meget, der skal arbejdes med. Det kan næsten ikke tolkes som andet, end at der foregår et arbejde bag kulissen i Kongehuset lige nu,« forklarer han og uddyber:

»Jeg tror ikke, at prins Joachim har accepteret det her med titlerne endnu, og jeg tror, det er det, de forhandler om lige nu.«

Han mener dog ikke, at det kan ende med, at børnene beholder deres prinse- og prinsessetitler.

»Det handler mere om, hvad deres titler skal være i fremtiden. Jeg tror ikke, prins Joachim er færdig med denne her sag. Han forsøger at påvirke Kongehuset i en retning, som han bedre kan leve med, end den der er meldt ud. Når han siger, de er 'på rette spor', siger han, at den ikke er lukket,« lyder det.

Jacob Heinel Jensen vil dog endnu ikke gisne om, hvilke titler der kan være i spil for børnene.

B.T.s royale korrespondent hæfter sig til gengæld ved, at kommunikationen fra Joachim og Marie er helt anderledes end den, som Kronprinsparret har mødt pressen med.

»Det er jo meget interessant, at prinsesse Marie siger, at de er enige om bedre kommunikation.«

»Det er jo det, der har været det store problem. Jeg tror, de har gjort det klart, at man skal tale sammen internt, i stedet for at det bare bliver dikteret, hvad der sker. Det siger hun, at de er enige om, og at der skal rettes op på. Det er en anden stil, end den vi har set fra kronprinsparret.«

Jacob Heinel Jensen mener, at der hos prinseparret er tale om en mere ærlig kommunikation omkring krisen i Kongehuset.

»De har valgt at kommunikere mere åbent og ærligt. Det er mere ærligt end at lade, som om alt er okay over for pressen eller bare sige 'ingen kommentarer'. Vi skal dog huske på, at de ikke siger, hvad der skal arbejdes med, men de siger, at der skal arbejdes.«

Ifølge eksperten, der mødte parret i Paris, er det da også et helt andet prinsepar, end det vi har set for en måned siden.

»Det er et helt anderledes par, end jeg mødte tidligere i Paris. De var glade, og de havde overskud. De så lyst på fremtiden. Det var en fornøjelse at se dem i det humør – for en måned siden var de meget kede af det. Det tyder jo på, at de er glade for at kanalerne for kommunikation er genåbnet.«

Prinsen ville dog ikke fortælle mere om hverken sit nye job, eller hvor familien skal fejre jul.

»Paradoksalt nok betragter han det som meget privat, hvor han ellers ikke tænker, at krisen er noget, der skal holdes privat.«