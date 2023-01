Lyt til artiklen

Skuffelsen er til at mærke hos den nyudnævnte grev Nikolai.

Som proklameret i september har Dronningens ældste barnebarn sammen med sine søskende nemlig fået frataget titlerne prins og prinsesse til Danmark.

I en udtalelse til B.T. lægger Nikolai da heller ikke skjul på, at han er ked af at have fået fjernet en stor del af sin identitet.

»Det er en underlig følelse og en oplevelse, som jeg helst havde været foruden,« fortæller han.

Grev Nikolai gør det dog også klart i sin udmelding, at han er stolt og glad for tiden som prins.

»Nu er det, som det er. Jeg vil resten af mit liv være stolt over de år, hvor jeg fik lov til at være prins til Danmark,« lyder det.

Og den første offentlige optræden som greve sker samme dag, som han har modtaget titlen.

Søndag afholder Dronning Margrethe nemlig sit nytårstaffel med hele den royale familie.

B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, er da heller ikke i tvivl om, at de nye titler kan spænde ben for en hyggelig stemning.

»Det er en mærkelig dag i Kongehuset. På den ene side skal der holdes Nytårstaffel, og på den anden side sidder prins Joachims børn og er kede af det. Det er ikke kønt.«

Nu er de ikke længere prinser og prinsesse. Foto: FD

Jacob Heinel Jensen bider mærke i, at Dronningen tidligere fortalte om sin beslutning, at hun havde truffet den som farmor og for børnenes egen skyld.

»Dronningen har jo sagt, at det er for børnebørnenes skyld, men nu hører vi jo prins Nikolai selv sige, at det er en oplevelse, han gerne ville have været foruden. Det hele virker meningsløst,« fortæller han.

Prins Joachim har taget teten, når det kom til at kommunikere med pressen om, hvad han selv og familien mener om Dronningens beslutning. Til B.T. har han tidligere udtalt, at han var meget ked af beslutningen, derfor kan søndagens fest være ekstra hård for ham – mener eksperten.

»Det må også være ganske underligt at være prins Joachim og prinsesse Marie i dag. De skal til taffel med hele familien og se dem i øjnene – samtidig med at Nikolai siger det her. Det må ikke være rart.«

Med de nye titler kommer også muligheden for prins Joachims børn til at sige mere, hvad de tænker.

»Nu er Nikolai, Felix, Henrik og Athena ikke længere en del af Kongehuset, og det betyder jo så også, at de kan sige, hvad de vil. Det gør Nikolai så i dag – men der kan komme meget mere fra den kant,« mener Jacob Heinel Jensen.

Der har været kold luft i den royale familie siden udmeldingen fra Dronningen. Ifølge de to tidligere prinser, Nikolai og Felix, har deres farmor ikke talt med dem om beslutningen. Foto: Philip Davali

Han ser dog kompleksiteten i Dronningens udtalelse om, at børnene ville få et friere liv uden prins- og prinsessetitlerne, fordi det er ikke nødvendigvis rigtigt.

»Det er jo også det, der er så paradoksalt. Dronningen sagde, at prins Joachims børn ville få et friere liv. Men sandheden er jo, at de altid vil være i danskernes bevidsthed, og vi stopper jo ikke med at skrive om dem. Så de er jo ikke blevet mindre velkendte ansigter af at miste titlerne. Tværtimod. Titelkrisen har placeret dem direkte i spotlyset. Det var sådan set også det, prinsesse Marie sagde til mig i Paris. Hun sagde, at børnene er blevet udstillet.«

Børnenes nye titler er grever og komtesse af Monpezat.