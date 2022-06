Lyt til artiklen

Prins Andrew er ramt af corona og kan ikke deltage i fredagens fejring af sin mors jubilæum. Sådan lyder en meddelelse fra Buckingham Palace torsdag aften.

»En rutinetest har vist, at hertugen er testet positiv med corona, og desværre ikke er i stand til at deltage i gudstjenesten i morgen,« siger en talsmand fra hoffet.

Udmeldingen overrasker B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel, der er i London for at følge jubilæet:

»Men det er nok den mest belejlige coronainfektion, jeg nogensinde har set,« siger han.

Dronningen på balkonen med sine oldebørn under torsdagens festligheder i London. Foto Daniel LEAL. Foto: DANIEL LEAL Vis mere Dronningen på balkonen med sine oldebørn under torsdagens festligheder i London. Foto Daniel LEAL. Foto: DANIEL LEAL

Over flere dage fejrer briterne dronning Elizabeths 70 års jubilæum som regent. Men kun én eneste af de mange begivenheder, skulle den skandaleramte prins Andrew have deltaget i – nemlig en særgudstjeneste i St. Pauls Katedral i morgen.

Nu bliver det ikke til noget. Dét vurderer Jacob Heinel er en ‘stor lettelse for hele kongehuset’.

»Alt fokus var rettet mod, at gudstjenesten i morgen var den eneste begivenhed, Andrew skulle med til. Så han må næsten også selv have følt et kæmpe pres ved at skulle deltage.«

Også kronprins Charles og prins William må formentligt være lettede over afbuddet, mener han.

Briterne var torsdadg samlet for at fejre deres dronning. Foto Tom Nicholson Foto: TOM NICHOLSON Vis mere Briterne var torsdadg samlet for at fejre deres dronning. Foto Tom Nicholson Foto: TOM NICHOLSON

Ifølge de royale journalister i Storbritannien, menes de to nemlig at være hovedarkitekterne bag kongehusets hårde brud med prins Andrew efter pædofilianklageren mod ham.

Andrew droppede alle sine royale forpligtelser efter Virginia Giuffre, der som ung blev udnyttet af Jeffrey Epstein, anklagede prinsen for seksuelt at have udnyttet hende, da hun var kun 17 år gammel. Prins Andrew selv har benægtet anklagerne, men har indgået et forlig med Virginia Giuffre.

Også de briter, som B.T.s korrespondent har talt med i London, har været enige om:

»At Prins Andrew burde holde sig væk fra begivenheden i morgen, for ikke at stjæle rampelyset fra sin mor.«

Dronning Elizabeth fulgtes med Prins Andrew til mindegudtjenesten for Prins Philip i marts 2022. Foto Richard Pohle. Foto: POOL Vis mere Dronning Elizabeth fulgtes med Prins Andrew til mindegudtjenesten for Prins Philip i marts 2022. Foto Richard Pohle. Foto: POOL

»Det er som om både Andrew, Meghan og Harry bliver betragtet som sorte får i kongefamilien,« siger Jacob Heinel.

Men overraskende nok er folk på gaden mere trætte af Meghan og Harry end af prins Andrew.

»De briter, jeg har talt med, siger, at Andrew altid vil være dronningens søn, uanset hvad han har gjort. Så generelt har de haft forståelse for, at dronningen ville have ham med i morgen.«

Men nu har en corona infektion altså sparret kongefamilien for risikoen for, at pædofilisagen kommer til at overskygge dronningens store dag.