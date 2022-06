Lyt til artiklen

Efter aftenens anden aflysning fra Buckingham Palace, ‘holder briterne vejret’.

Det vurderer B.T.s royale korrespondent.

Siden en pressemeddelelse fra hoffet torsdag aften lod vide, at Dronningen har meldt afbud til sin egen fest i morgen, kan briterne ikke undgå at være bekymrede for deres dronning:

»Det er en opvisning i, hvor tæt vi er på et tronskifte, når hun fysisk ikke er i stand til at deltage i morgen,« siger Jacob Heinel.

Dronning Elizabeth på balkonen sammen med prins Charles og hertuginde Camilla. Foto Daniel LEAL / AFP Foto: DANIEL LEAL Vis mere Dronning Elizabeth på balkonen sammen med prins Charles og hertuginde Camilla. Foto Daniel LEAL / AFP Foto: DANIEL LEAL

Den 96-årige Dronning er skrøbelig, og de seneste måneder har rygterne om hendes skrantende helbred floreret.

»Jeg tør godt sige, at man flere gange det seneste år, har tænkt, at ‘Nu er der ikke længe tilbage’,«siger Jacob Heinel, der er i London for at dække regentjubilæet.

Han er ikke i tvivl om, at de mange dages fejring er hård kost for hovedpersonen:

»Det er ekstremt mange dage for en 96-årige dårligt kørende kvinde.«

Jacob Heinel er dog sikker på, at der ikke er noget, dronning Elizabeth hellere vil, end at deltage i sit eget jubilæum.

Når han læser, at hoffet i pressemeddelelsen skriver, at det er ‘med stor modvilje’, at Dronningen melder afbud, er det et signal til briterne:

»Et signal om, at hun er den seje dronning, hun plejer at være, men at andre har trukket i bremsen. Det er nok mere familien, der prøver at passe på hende,« vurderer han.