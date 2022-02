Når hertuginde Kate kommer på besøg i Danmark i denne uge, frygter Kensington Palace, at besøget vil blive forstyrret af prins Andrew-skandalen. Den britiske ambassade advarer pressen mod at stille hertuginden spørgsmål om prins Andrew. Hvis man forsøger, vil man blive smidt væk.

Prinsen indgik i sidste uge forlig med kvinden Virginia Giuffre, der hævder, at prins Andrew forgreb sig på hende, da hun var blot 17 år gammel. Dermed finder vi formentlig aldrig ud af, hvad der skete mellem prinsen og teenageren, men han fremstår bestemt ikke uskyldig – og sagen har nu kostet dronning Elizabeth 12 millioner pund.

Skandalen har kastet en stor skygge over det engelske kongehus, og derfor vil de for enhver pris undgå at blive trukket med ned i sølet af prins Andrew. Derfor frygter det engelske kongehus, at danske og udenlandske journalister vil stille spørgsmål om prins Andrew, når hertuginde Kate trækker i arbejdstøjet med kronprinsesse Mary. Derfor har pressen fået at vide, at spørgsmål af den kaliber ikke er tilladt.

Der er nu indgået forlig mellem prins Andrew og Virginia Giuffre. Det betyder, at vi formentlig aldrig finder ud af, hvad der skete. Foto: STEVE PARSONS, BEN GABBE Vis mere Der er nu indgået forlig mellem prins Andrew og Virginia Giuffre. Det betyder, at vi formentlig aldrig finder ud af, hvad der skete. Foto: STEVE PARSONS, BEN GABBE

Men sagen er bare den, at der er en helt anden tradition i Danmark for, at pressen taler med de kongelige, når muligheden byder sig. Kronprinsesse Mary har formentlig været den bedste i det danske kongehus til altid at stille op til korte interview – eller doorsteps om man vil – når hun er på arbejde. Kronprinsessen bruger ofte klogt muligheden til at komme ud med sit budskab.

Men sådan spiller klaveret ikke i England, hvis kongehus er en helt anden størrelse end det danske. Det er mere ophøjet, og medlemmerne af den kongelige familie taler sjældent med journalister. Derfor har man indtil nu undgået at tale om prins Andrew-krisen offentligt. Man har simpelthen bare valgt at lukke ned.

Er det okay, at medlemmer af det britiske kongehus frabeder sig spørgsmål om prins Andrew-skandalen?

På B.T. plejer vi at holde os inde for skiven af, hvad der er rimeligt at spørge om, men det er bare interessant at vide, hvad hertuginde Kate – eller kronprinsesse Mary for den sags skyld – mener om prins Andrew-skandalen.

Jeg vil faktisk også mene, at det er relevant i forhold til hertuginden og Kronprinsessens arbejdsopgaver under det danske besøg. Blandt andet skal de royale powerkvinder besøge en dansk organisation, der arbejder for at skabe ligeværd mellem kønnene, og som hjælper kriseramte kvinder. Her ville det være nærliggende at spørge hertuginde Kate, hvad hun tænker om sin mands farbrors klamme eskapader.

B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen. Vis mere B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen.

Hvis jeg var kommunikationschef i det engelske kongehus, ville jeg nok også ruste hertuginde Kate til at kunne svare klogt. Men det kommer bare ikke til at ske, for det er det britiske kongehus slet ikke gearet til. Dronning Elizabeth-doktrinen er, at man skal sige og mene så lidt som muligt. Selv i de dybeste kriser har der altid været larmende tavshed fra Buckingham Palace.

I januar forsøgte en journalist at spørge prins William, om han støttede prins Andrew, og om han havde talt med ham. Prins William forblev tavs. Det er ikke særlig klædeligt for hverken prins William eller hertuginde Kate at være tavse i sagen om prins Andrew. Især ikke når man har kvinders rettigheder som en del af sit interessefelt. Tag dog offentligt afstand fra manden, der i årevis har skadet kongehuset!

Dronning Elizabeths no comment-doktrin virkede formentlig fint i 1950erne. Men vi skriver 2022, og i fremtiden bliver prins William og hertuginde Kate nok nødt til at vænne sig til at tale noget mere og til at ride kommunikationsmæssige shitstorme af.

Her kan de lære noget af det danske kongehus – og hertuginde Kate kan passende bruge turen til København som en royal studietur. Set med britiske øjne er det danske kongehus nemlig så godt som skandalefrit og meget mere nede på jorden. Her kalder vi en spade for en spade – og her lader vi journalister spørge om det, de vil. Det er det, man kalder pressefrihed.

Et af de vigtigste elementer i et moderne demokrati.