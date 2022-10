Lyt til artiklen

»Hun er den helt store figur, men hun er fraværende. Og det hele er bare lidt underligt.«

Sådan lyder ordene fra B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen.

Den fraværende figur, han taler om, er dronning Margrethe. Efter hun fratog prins Joachims børns prinse- og prinsessetitler, er det forsvindende lidt, danskerne har hørt fra Dronningen.

Og det er helt ufatteligt, når prins Joachim og prinsesse Marie senest har fortalt B.T., at Dronningen ikke har rakt ud til parret, mener Jacob Heinel Jensen.

(ARKIV) Dronning Margrethe sammen med kronprins Frederik og prins Joachim i forbindelse med markeringen af dronningens 50-års regentjubilæum. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere (ARKIV) Dronning Margrethe sammen med kronprins Frederik og prins Joachim i forbindelse med markeringen af dronningens 50-års regentjubilæum. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Der er en larmende tavshed, og jeg fatter det ikke. Det handler om Danmark og landets interesser, og hun skal jo bevare monarkiet i en pæn stand.«

»Dronningen bliver nødt til at forstå, at hendes primære opgave er at få samlet tropperne. Familien er institutionen, og institutionen er familien. Familien er den primære opgave lige nu.«

Derfor mener B.T.s royale korrespondent, at Dronningen nu – eller i hvert fald meget snart – skal tage handling.

»Hun skal selvfølgelig ringe til prins Joachim, som siger, at han ikke har hørt fra hende. Jeg er sikker på, at hun går med overvejelser, men hendes strategi er svær at gennemse. Lige nu kan vi kun forholde os til, at hun, må vi forstå, ikke har taget kontakt. Det er rystende og dybt underligt.«

Prins Joachim og prinsesse Marie lufter deres hund Cerise i en park midt i Paris. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Prins Joachim og prinsesse Marie lufter deres hund Cerise i en park midt i Paris. Foto: Bax Lindhardt

»Det virker iskoldt lige nu, og det skal den kongelige familie helst ikke.«

Lørdag deltog Dronningen ved Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs gallamiddag. Men her ønskede hun ikke at besvare spørgsmål fra pressen.

Og det undrede i høj grad Jacob Heinel Jensen:

»Jeg sad i Paris og kunne se, at hun kom valsende ned ad gulvet med et stort smil. Og det virker til, at Kongehuset ikke rigtig har fattet, hvad det handler om. Det er bare business as usual. Det fatter jeg ikke.«

Jacob Heinel Jensen hæfter sig også ved, at Kongehuset får enorm international opmærksomhed. Eksempelvis i Daily Mail, en af Storbritanniens største aviser.

»Men det er en ekstrem negativ opmærksomhed. Og som sagt repræsenterer de jo Danmark.«

»Og derfor skal hun på banen. Lige nu sejler det hele.«

B.T. talte som sagt lørdag med prins Joachim og prinsesse Marie i Paris.

