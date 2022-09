Lyt til artiklen

Det er svært at forestille sig, at Camilla Parker Bowles engang var Storbritanniens mest forhadte kvinde. Kvinden briterne kaldte 'heksen'.

Det frygtelige øgenavn fik hun, fordi hun havde en mangerårig affære med prins Charles, dengang han var gift med 'folkets prinsesse', Diana.

Nu er hun rasende populær og er måske kong Charles' bedste kort på hånden. I disse dage bliver hun hyldet i den britiske presse, fordi hun bringer Kongehuset ind i den moderne tid. Fordi hun er i øjenhøjde med briterne.

Hun bliver beskrevet som en kvinde, der hver uge tog i Sainsbury's - Englands svar på Føtex - for at handle ind og ordne andre praktikiske og huslige gøremål. Det er bestemt ikke noget, der er normalt i det britiske kongehus, hvor medlemmerne altid har levet med horder af tjenestefolk.

Dronningemalinde Camilla er rasende populær i England, men sådan har det bestemt ikke altid været. Foto: EDDIE MULHOLLAND Vis mere Dronningemalinde Camilla er rasende populær i England, men sådan har det bestemt ikke altid været. Foto: EDDIE MULHOLLAND

Nu bliver dronningegemalinde Camilla hyldet for at være en slags perfekt hybrid mellem det royale og det almindelige liv.

Og det kan være ret afgørende i den nye æra i britisk historie, der begyndte, da dronning Elizabeth døde, og Charles blev konge. For det engelske kongehus rykker sig - som det danske - i en mere almindelig retning.

Man plejer gerne at sige, at mens verden ændrer sig, står kongehuset stille, men det er ikke altid sandt. De forandringer der sker i samfundet rammer også kongehuset, men på et langt, langt senere tidspunkt.

Sådan har det også været i Danmark, hvor Kronprinsparret har anlagt en langt mere afslappet stil end dronning Margrethe. De fleste kan slippe afsted med at komme til at sige Du til Kronprinsen og eksperter har vurderet, at den formelle tiltaleform formentlig dør med Dronningen.

Kronprinsparret rykker også det danske kongehus i en mere folkelig retning. Foto: VALENTIN FLAURAUD Vis mere Kronprinsparret rykker også det danske kongehus i en mere folkelig retning. Foto: VALENTIN FLAURAUD

Kronprinsparret var også kendt for at cykle rundt med de royale børn. Kronprinsen giver den gas på festivaler, og tv-journalister er nærmest blevet permanent Dus med prins Joachim.

Ændringerne er måske mere moderate i Storbritannien, men den stive overlæbe er på vej væk. Kong Charles og dronningegemalinde Camilla tager nu Kongehuset ind i den moderne tid, og når prins William og prinsesse Kate engang tager over, vil de rykke det i en endnu mere moderne retning.

Det så vi også, da prinsesse Kate var på besøg hos kronprinsesse Mary i februar, hvor de to royale power-kvinder besøgte voldsramte, og prinsesse Kate tog ud i en dansk udflytterbørnehave.

Der er sket ufattelig meget gennem de sidste 70 år, mens dronning Elizabeth har siddet på tronen.

Sådan så det ud i marts 1981, da prins Charles var forlovet med Diana. Ægteskabet endte katastrofalt. Foto: - Vis mere Sådan så det ud i marts 1981, da prins Charles var forlovet med Diana. Ægteskabet endte katastrofalt. Foto: -

At kong Charles og dronningegemalinde Camilla skulle ende med at blive et populært regentpar, havde ingen forestillet sig i 1990'erne. Men det viser bare, at popularitet i Kongehuset er en meget foranderlig størrelse.

Det kan gå fra den ene yderlighed til den anden alt afhængig af, hvordan man passer sit arbejde - og hvordan man forvalter sit privatliv. Se bare på prins Harry, der engang var en af de mest populære i det britiske kongehus. I dag er han en af de mest upopulære.

At kong Charles og dronninggemalinde Camilla er poplære i dag er utrolig heldigt for det britiske monarki. Jeg er ikke sikker på, at Kongehuset ville have overlevet, hvis dronning Elizabeth var død i 1990'erne, og kong Charles var blevet konge midt i Diana-krisen.

Men i dag kan han sikkert styre Kongehuset ind i en mere moderne tid med sin Sainsbury's-handlende dronninggemalinde ved sin side.