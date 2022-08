Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Forleden tikkede en nyhed ind på Kongehusets hjemmeside, som de fleste nok har overset. Med blot en uges varsel rejser kronprinsesse Mary til Grønland med Mary Fonden for at sætte fokus på unges trivsel.

Det er i den grad opsigtsvækkende.

Besøget havde nemlig været umuligt at gennemføre for bare to måneder siden, da kronprinsparret stod midt i deres værste krise nogensinde. Men nu skal kronprinsesse Mary forsøge at vende tilbage til sin dagsorden.

Kronprinsessen blev heftigt kritiseret for at være dobbeltmoralsk, fordi hun sendte prins Christian på Herlufsholm, efter TV 2 afslørede, at skolen havde massive problemer med vold, overgreb og mobning – samtidig med at hun som frontfigur i Mary Fonden ville bekæmpe mobning og sikre unges trivsel.

Kronprinsesse Mary i et eftertænksomt øjeblik i Holland. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW Vis mere Kronprinsesse Mary i et eftertænksomt øjeblik i Holland. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW

Lavpunktet i krisen kom, da Kronprinsessen i midten af juni besøgte Haslev Idrætsefterskole gennem sit arbejde i Mary Fonden. Eleverne kaldte hende 'dobbeltmoralsk' efterfølgende og betegnede besøget som 'en stor løgn'. Aldrig før havde Kronprinsessen været udsat for så hård kritik.

Den 26. juni kastede kronprinsparret håndklædet i ringen og meddelte, at prins Christian stoppede på skolen. Der lød en lettelsens suk – på Amalienborg, men så sandelig også blandt folkene i Mary Fonden, der så måbende til, mens børnene kritiserede Kronprinsessen på efterskolen.

Siden har der været stille i fonden, som Kronprinsessen grundlagde for over 15 år siden blandt andet med de 1,1 millioner kroner, kronprinsparret modtog i folkegave til deres bryllup i 2004.

Man kan sige, at Mary Fonden er kronjuvelen i Kronprinsessens virke i Danmark. Den danner på en måde hele grundlaget for hendes sociale profil, og unges trivsel har altid været et stort fokusområde for Kronprinsessen.

Turen til Grønland i næste uge skal således ses som Kronprinsessens måde at genrejse sig på. Herlufsholm-skandalen er nu fortid, og derfor kan hun atter trække i arbejdstøjet. Håbet er, at hun nu igen kan sætte fokus på unges trivsel uden at virke dobbeltmoralsk.

Kronprinsparret under et erhvervsfremstød i Holland i juni. Foto: SEM VAN DER WAL Vis mere Kronprinsparret under et erhvervsfremstød i Holland i juni. Foto: SEM VAN DER WAL

Det kan kun lykkes, fordi kronprinsparret handlede tilbage i juni. I en udtalelse erkendte de, at de havde en ganske særlig position som kronprinspar.

»Det har været en svær proces for os som familie, men på baggrund af det samlede billede og vores særlige position som kronprinspar har vi valgt, at prins Christian stopper på Herlufsholm, og at prinsesse Isabella ikke starter i 9. klasse på skolen efter sommerferien,« udtalte parret efter mange ugers massiv kritik.

Kronprinsessen vidste formentlig, at det var hendes eneste måde at komme videre på. Uden handling ville hun fortsat blive kritiseret hver eneste gang, hun tog på arbejde med Mary Fonden.

Nu kan man håbe, at Kongehuset kan komme videre. Men det er vigtigt, at man også lærer noget af det, vi har kaldt kronprinsparrets største krise. Den viser nemlig, at danskernes holdning til medlemmerne af den kongelige familie har ændret sig.

Prinsesse Isabella blev konfirmeret i Fredensborg Slotskirke lørdag 30. april 2022. Kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og børnene, prins Christian, prinsesse Isabella, prins Vincent og prinsesse Josephine. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Prinsesse Isabella blev konfirmeret i Fredensborg Slotskirke lørdag 30. april 2022. Kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og børnene, prins Christian, prinsesse Isabella, prins Vincent og prinsesse Josephine. Foto: Bax Lindhardt

Nu forventer vi mere af Kongehuset, og det er sundt for det konstitutionelle monarki, vi har i Danmark. Kronprinsparrets udgave af fremtidens kongehus har nemlig rykket sig i en mere værdipolitisk retning, og det stiller højere krav til det, de foretager sig.

Man kan ikke både blæse og have mel i munden, Det gik i den grad op for Kongehuset under Herlufsholm-krisen.

De er også langsomt ved at ændre kurs. Som B.T. skrev forleden, er det længe siden, man har set Kronprinsessen sidde på første række til show under modeugen.

Hendes tidligere store engagement i modebranchen passer nemlig ikke godt med hendes engagement i den grønne dagsorden. Et eksempel på, at man har indset, at værdier forpligter.

Det bliver spændende at følge Kongehuset i fremtiden. De har allerede nu sat dagsordenen: Bæredygtighed. Klima. Sociale emner og værdier kommer til at tegne kronprinsparrets vej mod tronen – og formentlig også tiden herefter. Det bliver ikke nemt, men det er modigt at forsøge.