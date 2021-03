Det var ikke Meghan, der fik Kate til at græde, men Kate, der fik Meghan til at græde.

Sådan lyder endnu en overraskende detalje fra det vilde interview, som Harry og Meghan har givet til Oprah Winfrey. Ekspert kalder interviewet for en 'følelses'-bombe', der kan udløse en 'farlig krise'.

»Jeg tænker, at det er dynamit. Det rammer ned i nogle smertepunkter for kongehuset, og samtidig rammer det også ned i nogle meget tidstypiske debatter, og kombinationen af de to ting er sprængfarlig,« siger B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg.

Han bor i England og har fulgt med på første parket i balladen om prins Harry og hertuginde Meghan. Og interviewet, som parret netop har givet, og som indtil videre kun er blevet sendt i USA, er lige præcis så sprængfarligt, som man kunne forvente.

Forholdet mellem prins Harry og Meghan og prins Willian og hans kone er ikke særlig godt. Foto: TOLGA AKMEN Vis mere Forholdet mellem prins Harry og Meghan og prins Willian og hans kone er ikke særlig godt. Foto: TOLGA AKMEN

»Det er en 'følelses'-bombe, der også viser de umenneskelige aspekter ved det (livet i kongehuset, red.). Vi får at vide, at en ung kvinde skulle være på selvmordets rand, og at institutionen ikke vil hjælpe hende, det er jo hårrejsende,« lyder det fra Illeborg.

I interviewet fortæller Harry og Meghan om den svære tid, som de gennemgik efter deres bryllup. De langer både ud efter pressen og kongehuset. Ifølge Meghan var pressen så hård ved hende, at hun overvejede at tage sit eget liv, mens kongehuset absolut intet gjorde for at hjælpe hende.

Parret fortæller også, hvordan de oplevede racisme i kongehuset, da et unavngivet medlem af kongehuset udtrykte bekymring for, hvilken hudfarve deres barn ville få, ligesom prins Harry fortæller, at hans forhold til prins Charles ikke længere er særlig godt.

Meghan langer også voldsomt ud efter kongehuset, som hun mener spredte løgne om hende. Det skete i forbindelse med en episode op til hendes bryllup, hvor hun angiveligt skulle have fået sin svigerinde, hertuginde Kate, til at græde. Men faktisk var det omvendt ifølge Meghan.

Harry og Meghan under interviewet med Oprah Winfrey. Foto: HARPO PRODUCTIONS Vis mere Harry og Meghan under interviewet med Oprah Winfrey. Foto: HARPO PRODUCTIONS

»Det handler om bryllupsforberedelserne, hvor der bliver en uenighed om noget med kjoler og blomster. Der ryger de i totterne på hinanden, og det, som Meghan bliver stødt over, er, at 'institutionen kongehuset' godt ved, at det er Meghan, der bliver ked af det og begynder at græde, men de lader hende alligevel fremstå som en furie, der har fået Kate til at græde. Og der er ingen, der har lyst til at gå ud og rette det,« forklarer Jakob Illeborg, der har set interviewet.

Han undrer sig over, hvor lidt Meghan tilsyneladende har vidst om kongehuset, inden hun giftede sig ind i det:

»Det er meget ekstraordinært, hvor lidt hun har vidst om, hvad hun gik ind til. Der må have været nogen undervejs, der har sagt: 'Prøv lige at se, hvordan det gik med Diana i gamle dage, og prøv lige at se, hvordan det her hus fungerer. Har du virkelig lyst til det?'. Men hun er sådan lidt blåøjet hoppet lige ind i suppedasen,« siger han og tilføjer, at han dog mener, at kongehuset også bærer et ansvar for tilsyneladende ikke have forberedt hende nok og ikke at have hjulpet hende nok.

Ifølge Illeborg virker det, som om Meghan har været for åbenmundet og ikke helt har vidst, hvornår hun burde holde sig lidt tilbage.

Meghan nåede kun at være medlem af kongehuset i 20 måneder, før parret forlod det kongelige liv. Foto: BEN STANSALL Vis mere Meghan nåede kun at være medlem af kongehuset i 20 måneder, før parret forlod det kongelige liv. Foto: BEN STANSALL

»Hun siger, at hun vil spille efter reglerne, men omvendt går hun også op i kvinders rettigheder og hel masse andre tidstypiske sager på en måde, som virkelig ikke har behaget kongehuset,« lyder det fra Illeborg.

Han mener dog, at det nok er Meghans anklage om racisme, der vil udgøre det største problem for kongehuset:

»Jeg tror ikke, at kongehuset har råd til at fremstå racistisk, så hvis der bare er en snert af det her, der er rigtig, så har kongehuset et seriøst problem. Og jeg tror, det kan få meget store konsekvenser meget længe,« siger han.

Interviewet bliver først vist i Storbritannien og i Europa mandag aften, og endnu har kongehuset ikke reageret på de voldsomme anklager.

Det har været en svær tid for både Harry og Meghan, fortalte de begge. Foto: BEN STANSALL Vis mere Det har været en svær tid for både Harry og Meghan, fortalte de begge. Foto: BEN STANSALL

Men uanset hvad der sker, vil hverken kongehuset eller Meghan eller Harry kunne trække sig sejrrigt ud af sagen, vurderer Illeborg:

»Jeg synes, at de alle taber. Harry og Meghan har nu gjort sig til de figurer, de helst ikke ville være.«

»De kan blive jaget på en måde, som de ikke ønskede sig. Det bliver svært for dem at være normale mennesker efter det.«

»Og kongehuset får nogle ordentlige buler i lakken. Det bliver beskyldt for racisme, chauvinisme, forstokkethed og umenneskelighed,« siger han.